В понедельник, 23 января, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в ходатайстве о взятии бывшего главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева под стражу.

Трансляция велась из зала заседания суда.

Представители прокуратуры выступили с просьбой применить экс-главе "Нафтогаза" меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 365 млн гривен.

Суд отказал САП в этом ходатайстве.

"Рассмотрев ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения в отношении Андрея Коболева, постановляется: ходатайство детектива оставить без удовлетворения, копию постановления немедленно вручить прокурору и защитникам. Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней после объявления ", - сказал следственный судья Олег Федоров.

Напомним, 19 января экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев получил подозрение от НАБУ. В 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Позже бывший глава "Нафтогаза" Коболев отреагировал на подозрение от НАБУ по факту незаконного получения 230 миллионов гривен премии. Он сообщил, что знал о готовящемся подозрении и собирается доказывать свою невиновность.

Как писала "Страна", еще в 2021 году Коболев оправдал огромные премии себе и руководству "Нафтогаза" на фоне гигантских убытков компании. Он говорил, что "менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи, все зафиксировано во внедренной системе управления талантами".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему НАБУ объявило подозрение Андрею Коболеву.