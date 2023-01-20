В Украине раскручивается громкий скандал с миллионными премиями экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Как уже писала "Страна", НАБУ и САП сообщили Коболеву о подозрении в незаконном завладении в 2018 году более чем 260 млн гривен, что на те времена составляло порядка 10 млн долларов. Эти деньги были выплачены бывшему главе НАКа в качестве премий за победу в Стокгольмском арбитраже по иску против "Газпрома", что позволило Украине отсудить у российской компании больше трех миллиардов долларов.

В НАБУ утверждают, что Коболев не мог претендовать на такие высокие выплаты - по законодательству премиальный фонд топ-менеджеров в госкомпаниях ограничен 36 зарплатами в год. Зарплата экс-главы НАКа составляла чуть больше миллиона гривен в месяц, то есть, его потолок для премий - 37,48 млн, а не 260 млн. К тому же, по версии следствия, премии за одно и то же достижение (победу в Стокгольмском арбитраже) выплачивались несколько раз. Итого, Коболев присвоил "лишние" 229 млн.

Напомним: в свое время огромные премии Андрея Коболева вызвали немалый общественный резонанс, а "целевое назначение" космического гонорара за победу над "Газпромом" (Коболев рассказал, что отправил деньги маме в США) породило немало мэмов.

Щедрые премии тогда получил не только Коболев, но и на тот момент исполнительный директор НАКа Юрий Витренко, а также другие топ-менеджеры. Но подозрение вручили только Коболеву, по крайне мере, пока.

Сам Коболев, который еще до войны выехал за границу, вернулся в Украину. Как пояснил он сам, "чтобы не давать поводов для обвинений, что я куда-то убежал или прячусь". Также он заявил, что "собирается доказывать свою правоту".

Между тем, в профильной среде уже обсуждается несколько версий - почему вопрос с премиями Коболева всплыл именно сейчас, будут ли дальше раскручивать это дело, что может грозить экс-главе НАКа и главное - не станут ли миллионные премии началом более масштабного расследования уже по самому "Нафтогазу", к которому накопилось немало вопросов.

Разбирались, что стоит за делом о премиях Коболева.

"Мамина" премия

Напомним вкратце историю со Стокгольмским арбитражем, по итогу которого топ-менеджмент НАКа получил щедрые выплаты.

История разбирательств между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" началась еще в 2014 году. Тогда НАК направил "Газпрому" ноту, предложив отказаться от формулы "бери или плати" по договору от 2009 года. По нему, напомним, Украина "подписалась" на покупку гарантированных объемов газа, и, даже если полностью ресурс не отбирала, все равно должна была платить. Причем, как заявляли тогда власти - по завышенным ценам.

На тот момент у Украины накопились газовые долги почти в 20 млрд, в том числе, за недобранный объем за 2012-2013.

Договориться с "Газпромом" тогда не удалось, что стало основанием для судебных разбирательств.

"Нафтогаз" потребовал пересмотреть ценник на газ, установив "справедливый тариф", и вернуть ей 6 млрд долларов предоплаты. "Газпром" подал ответный иск на 4,5 млрд - за ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

После этого были еще дополнительные исковые требований обеих сторон. К 2015 году "Нафтогаз" требовал взыскать с "Газпрома" уже 16 млрд, а "Газпром" в свою очередь хотел получить 29, 2 млрд. В 2016 году суммы снова взлетели до 28,3 млрд и 37,7 млрд соответственно.

После длительных судебных разбирательств Стокгольмский арбитраж стал на сторону "Нафтогаза", присудив "Газпрому" выплатить Украине порядка 2,6 млрд что с учетом процентов за время невыполнения решения превысило 3 млрд.

Как сообщил тогда исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, по контракту должны выплатить 1% от полученных средств. То есть, топ-менеджеры, которые приложили руку к победе над "Газпромом", могли претендовать на 29 млн долларов или по тогдашнему курсу - 700 млн гривен.

В 2018 году в тот же Стокгольмском арбитраже НАК добился компенсации 4,53 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" транзитные объемы.

Коболев тогда сообщил о еще одной волне премий - выплаты должны были получить больше 40 сотрудников, которые "прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижения результата".

Миллионные премии топ-менеджеров "Нафтогаза" изначально вызвали широкий общественный резонанс. Многие недоумевали не только по поводу размера премий, но и вообще по факту их выплаты, так как процесс в Стокгольме с украинской стороны вели юридические фирмы, которым НАК уже заплатил крупные деньги. Но особенно живо обсуждали откровения Коболева о том, куда он потратит премию. Тот, напомним, рассказал, что отправит деньги маме в США.

Но на самом деле уже тогда зародились подозрения, что с миллионными премиями не все так просто. И, якобы, и Коболев, и Витренко, получили на руки лишь часть выписанных им огромных денег, а остальные ушли в Администрацию президента Порошенко и к прочим представителям тогдашней власти.

"Получатели миллионных выплат были лишь "витриной". На самом деле, по моим данным, им досталась лишь часть денег. Подобная схема - когда "засвеченные" люди выступают лишь посредниками в освоении средств - затем применялась еще не раз", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"Нарисовал" себе почти вдесятеро больше, чем по закону

Но вернемся к подозрению НАБУ.

Как сообщили в ведомстве, 19 января они сообщили бывшему главе правления НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более чем 229 млн гривен. Эти действия квалифицируются по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, статья очень серьезная - "присвоение, растрата имущества иди завладение ним путем злоупотребления служебным положением". Часть 5 статьи 191 - это растрата в особо крупных размерах или организованной группой. Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет и конфискацией имущества, - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. Но вернемся к вопросу "Что грозит Коболеву за премии" чуть позже.

Пока - более подробно о подозрениях НАБУ.

Как указано в официальном пресс-релизе НАБУ, следствие установило, что глава компании в мае 2018 года, вопреки требованиям законодательства, издал приказ о премировании работников, на основании которого ему выплатили почти 261 млн гривен (тогда - эквивалент 10 млн долларов) за "экстраординарные достижения". "Речь идет о положительное решение по делу по контракту купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах", - отмечается в сообщении НАБУ.

Там также говорится, что сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (36 зарплат или в случае Коболева - 37,44 млн гривен). "К тому же за те же достижения экс-руководителю компании выплатили премию и в 2017 году в сумме 12,49 млн гривен. Всего в течение 2018 года подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,5 млн гривен (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером)", - отмечают в НАБУ.

Также заявляют, что во время расследования антикоррупционные органы столкнулись с препятствиями со стороны бывшего руководства госкомпании, которое направило документы по премиям иностранным юридическим советникам, а те отказывались их выдать. Получить документы, по информации НАБУ, удалось только в 2022 году, "что помогло дать соответствующую правовую оценку действиям бывшего руководителя госкомпании", - говорится в сообщении НАБУ. То есть, в НАБУ дали понять, что появления "дела Коболева" именно сейчас поясняется стечение объективных факторов - в прошлом году получили документы, что позволило закончить следствие и объявить подозрение.

Коболев, который находился в США, вернулся в Украину, и заявил, что намерен "доказывать свою правоту". САП направила в Высший антикоррупционный суд ходатайство о взятии под стражу экс-главу "Нафтогаза" с альтернативой залога в 365 млн гривен.

Следующий - "Нафтогаз"?

Отметим, что само по себе известие о том, что против Коболева НАБУ открыло уголовное дело было встречено в экспертной среде с удивлением.

Как считается, на НАБУ имеют большое влияние страны Запада. А Коболев в последние годы считался видной креатурой американцев. После его увольнения с поста главы НАКа в 2021 году решением правительства, США выступили с резкой критикой и чуть ли не прямым текстом требовали отменить это решение, так как оно было принято в обход набсовета, сформированного при участии западных структур. Кстати, премии, по которым сейчас возбуждено уголовное дело, утверждались как раз этим набсоветом (правда, в НАБУ считает, что Коболев его членов обманул).

Меньшее бы удивление в этом плане вызвало бы уголовное дело НАБУ против Юрия Витренко, против назначения которого главой "Нафтогаза" в 2021 году выступал Вашингтон.

В профильном сообществе обсуждают несколько версий.

Первая, через Коболева НАБУ хочет раскрутить дело "Нафтогаза" по ряду других эпизодов. А зацепиться за премии было проще всего, так как действительно есть несоответствие между полученной и оговоренной законодательстве суммой.

Стоит отметить, что еще в прошлом году НАБУ проводило следственные действия в отношении Коболева по нарушениям на "Укрнафте".

"Глава правления ПАО "НАК Нафтогаз Украина" и наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, не совершал действий по возвращению ПАО "Укрнафта" под государственный контроль путем отстранения от исполнения обязанностей ряда лиц, чем причинил тяжкие последствия государственным интересам в виде увеличения налогового долга ПАО "Укрнафта" на 5,49 млрд грн", – говорится в одном из определений Высшего антикоррупционного суда..

Речь идет о заключении невыгодных для "Укрнафты" контрактов, из-за которых из компании вывели 13,3 млрд грн, вероятно – в пользу компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского. По данным дела НАБУ, в марте-августе 2015 года "Укрнафта" продала ряду компаний нефть на 10,7 млрд грн. Компании получили нефть, но деньги не заплатили. После этого нефть была переработана на Кременчугском НПЗ, который контролируется Приватом Коломойского, а произведенные нефтепродукты продали на АЗС.

Информация об этом расследовании в отношении Коболева появилась в сентябре 2022 года. И тогда же в рамках этого же дела проводились обыски у Коломойского.

То есть, по данной версии, через Коболева НАБУ хочет получить материалы против Коломойского.

Но может быть и не только.

Нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко удивляется, что НАБУ разбирается с премиями, но не разбирается с "Нафтогазом". И рассчитывает, что это только первый шаг.

"Хочу напомнить, что по результатам Госаудита по "Нафтогазу" за 2019-2020 годы прямой убыток госбюджета оценен в 75 млрд, а незаконное использование денег компании в 226 млн. Наверное именно поэтому пять членов правления и 15 директоров НАКа получили 911 млн гривен выплат по итогам 2021 года. Такие данные есть в годовом отчете компании. В "Нафтогазе" уточнили, что 37% от общего размера компенсаций, то есть, 338 млн гривен получил бывший руководитель компании Андрей Коболев, остальное - новое правление во главе с Витренко. Напомню, что все эти решения принимались правлением "коллегиально" и освящались так называемым наблюдательным советом, который получал за это щедрые гонорары, так что к ответственности должны быть привлечены и они. Так что все только начинается, авантюристы должны ответить за все, и общественная активность и внимание к этому процессу будет иметь очень большой вес", — написал на своей странице в Фейсбуке Кучеренко.

Вторая версия - уже упомянутый выше слух, что Витренко "делился" частью полученной премии с представителями тогдашней власти. В таком случае дело против Коболева можно рассматривать как попытка НАБУ выйти на более крупные фигуры, получив от него показания против топ-чиновников того периода (Петра Порошенко или Арсения Яценюка, который, собственно, и назначил Коболева в 2014 году на должность главы НАК).

Третья версия проистекает из конспирологических слухов об установлении неформального, но прочного контакта между Офисом президента и ключевыми фигурами в НАБУ в "обход" западных кураторов антикоррупционных органов (об этих слухах "Страна" уже писала). Слухи эти каких-либо подтверждений не имеют, но, теоретически, интерес Банковой к тому, чтобы "закрыть" Коболева или, как минимум, его дискредитировать может быть. Коболев после своего увольнения жестко критиковал политику властей в энергетической сфере. Правда, после того, как его недруг Юрий Витренко покинул должность главы НАК, Коболев свою публичную активность резко снизил. Однако он до сих пор оставался для Запада в определенной степени альтернативным каналом поступления информации о ситуации в НАКе. При том, что США продолжают настойчиво требовать воссоздать набсовет НАБУ и вернуть ему полномочия. При том, что украинские власти хотят сохранить свой полный контроль над этой важнейшей компанией. Уголовное же дело против Коболева само по себе девальвирует его значения как "альтернативного эксперта". Также по телеграмм-каналам гуляет слух, что Коболева под неким предлогом специально вытянул в Киев из-за границы Офис президента. Но подтверждений этому нет.

"О том, во что в итоге выльется дело с премиями Коболева, мы сможем судить по активности ОП и дальнейшим расследованиям уже с привлечением других топ-менеджеров "Нафтогаза", анализом закупок и газодобычи, где можно накопать много интересного. Вполне возможно, что сейчас разворачивается борьба за сам "Нафтогаз" и газодобычу, к которым давно проявляли интерес американские инвесторы. В войну эта заинтересованность немного отошла на задний план, но никуда не делась", - говорит Юрий Корольчук.

По словам юриста Ростислава Кравца, серьезные сроки, предусмотренные статьей, которую шьют Коболеву, могут быть предметом торга. "Не исключено, что в обмен на сотрудничество со следствием статью поменяют на более легкую, скажем, 364 о злоупотреблении служебным положением, она предусматривает от 3 до 6 лет заключения и конфискацию имущества", - пояснил юрист.

Есть еще и четвертая версия происходящего - пиар НАБУ. Коболев - крупная фигура, история с его премиями широко известна и вызвала сильно негативный общественный резонанс, процесс получения премий задокументирован и потому его просто использовать как доказательную базу (особенно после получения подтверждений от бывших членов набсовета). Поэтому дело Коболева раскрутить куда проще (и безопаснее), чем дела по нынешней системной коррупции. Например, на освоение крупных господрядов.

"Международные партнеры практически открытым текстом дают понять, что недовольны борьбой с коррупцией в Украине, и от ее результатов будет зависеть финансовая помощь нашей стране. То есть, срочно понадобилось "большая рыба" и "громкое дело". Учитывая, что тема с премиями Коболева широко обсуждается общественностью, она подходит идеально. Но какие судебные перспективы этого дела, и доведут ли его до конца - тут вопрос открытый", - говорит экономист Алексей Кущ.