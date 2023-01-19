Экс-главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева хотят взять под стражу с залогом в 365 млн грн.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в своем Facebook.

Заседание по избранию меры пресечения может состояться уже сегодня. О результатах рассмотрения ходатайства будет сообщено дополнительно.

Напомним, сегодня экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев получил подозрение от НАБУ. В 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Позже бывший глава "Нафтогаза" Коболев отреагировал на подозрение от НАБУ по факту незаконного получения 230 миллионов гривен премии. Он сообщил, что знал о готовящемся подозрении и собирается доказывать свою невиновность.

В начале февраля 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в доме и офисе у Андрея Коболева. Он является фигурантом нескольких дел.

Также мы писали, что в 2021 году СМИ публиковали рейтинг зарплат топов госкомпаний. Лидером стал Андрей Коболев. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен, или по 29 миллионов в месяц.