НАБУ объявило о подозрении бывшему главе правления "Нафтогаза", который руководил компанией с 2014 по 2021 годы. То есть - Андрею Коболеву. Его подозревают в хищении на 229 миллионов.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в телеграм-канале.

Следствие установило, что глава компании в мае 2018 издал незаконный приказ о премировании самого себя на 261 миллион гривен (эквивалент 10 миллионов долларов).

Речь идет о премии за выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже по делу о газовом контракте между Россией и Украиной, заключенном в 2009 году.

"Эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн.). К тому же за те же достижения Коболеву выплатили премию и в 2017 году (12,49 млн грн)", - заявили в НАБУ.

В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Напомним, Андрей Коболев был главой "Нафтогаза" с весны 2014 года по апрель 2021 года. На своем посту он получал многомиллионные премии. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен.

Также мы писали, что летом 2021 года Государственная фискальная служба проводила обыски в НАК "Нафтогаз" по уголовному делу по факту уклонения должностных лиц "Нафтогаза" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. По данным наших источников в правоохранительных органах, по "Нафтогазу" шли и другие расследования, их фигурантом был Коболев.