НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа и экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася, который подозревается в попытке дачи взятки мэру Днепра Борису Филатову.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отметим, в октябре Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-нардепа на два месяца с возможностью внесения залога в размере 260 миллионов гривен, позже сумма залога была уменьшена до 100 млн.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Микитась предложил мэру Днепра "неправомерную выгоду" за заключение с подконтрольными ему компаниями и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который осуществляет финансирование проекта, прямого контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.

Сторона обвинения заявляет, что Микитась предложил Филатову 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. По словам защиты Микитася, данное дело - это провокация.

Между тем Микитась уже связан с несколькими уголовными делами. Так, в 2020 году Шевченковский районный суд Киева арестовал его за заказное похищение и вымогательство денег у столичного юриста.

Кроме того, в сентябре 2022 года суд в Киеве открыл производство по делу о банкротстве компании-застройщика "Укрбуд Девелопмент", которой владел Микитась.