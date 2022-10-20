Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-нардепа Максима Микитася на два месяца с возможностью внесения залога в размере 260 миллионов гривен.

Соответствующее решение суда было принято в четверг, 20 октября.

"Суд постановил: применить к подозреваемому Микитасю Максиму Викторовичу меру пресечения - содержание под стражей на срок 60 суток до 16 декабря 2022 года включительно. Определить подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 100 тысяч не облагаемых налогом минимумов для граждан, что составляет 260 млн гривен", - объявил судья.

Напомним, бывшему нардепу Максиму Микитасю было объявлено о подозрении в попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова за 22 млн евро.

По версии следствия, в сентябре этого года Микитась предложил мэру Днепра "неправомерную выгоду" за заключение с подконтрольными ему компаниями и ЕБРР, который осуществляет финансирование проекта, прямого контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Сторона обвинения заявляет что, Микитась предложил Филатову 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.

По словам защиты Микитася, данное дело - это провокация.

Ранее мы писали, что Микитась уже связан с несколькими уголовными делами. Так, в 2020 году Шевченковский районный суд Киева арестовал его за заказное похищение и вымогательство денег у столичного юриста.

Кроме того, в сентябре суд в Киеве открыл производство по делу о банкротстве компании-застройщика "Укрбуд Девелопмент", которой владел Микитась.