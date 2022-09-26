Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве застройщика "Укрбуд Девелопмент".

Как сообщается в реестре судебных решений, 08.09.2022 года определением судьи Хозяйственного суда г. Киев Пасько М.В. по делу №910/6425/22 по заявлению ООО "Фортабуд" открыто производство по делу о банкротстве ООО "Укрбуд Девелопмент". Это ключевая компания, которая была создана в 2004 году для сопровождения проектов госкорпорации "Укрбуд".

Согласно решению суда, введена процедура распоряжения имуществом должника.

Распорядителем имущества должника назначен арбитражный управляющий Петросян Арман Саркисович. Суд обязал распорядителя в срок до 07.11.2022 организовать и провести инвентаризацию имущества и определить его стоимость.

Кроме того, суд запретил должнику и собственнику имущества должника (органу, уполномоченному управлять имуществом) принимать решения по ликвидации должника, а также отчуждать основные средства и предметы ипотеки.

Следующее предварительное заседание назначено на 27.10.22.

Тем временем, на прошлой неделе экс-президент строительной госкорпорации "Укрбуд" Максим Микитась заявил, что вернул контроль над ООО "Укрбуд Девелопмент" и намерен вместе с инвесторами достраивать объекты.

Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд" была создана в 1991 году как правопреемник Министерства строительства УССР. Последние годы вокруг "Укрбуда" шли корпоративные споры.

В сентябре 2019 года ее теперь уже экс-владелец и бывший нардеп Максим Микитась сообщил, что вышел из строительного бизнеса, продав "Укрбуд Девелопмент" "группе непубличных инвесторов". На тот момент более 20 строительных площадок компании уже были заморожены.

А вскоре Микитась заявил, что "Укрбуд Девелопмент" незаконно продан ресторатору Дмитрию Федотенкову, а организовал все, в том числе, подделав подпись Микитася, якобы, гендиректор компании Олег Майборода.

Микитась подозревается в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81,6 млн грн. Кроме того, Микитась подозревается в заказе похищения своего бывшего юриста Олега Мирошниченко в Киеве и вымогательстве. Помимо этого, НАБУ расследует растрату Максимом Микитасем 400 млн. грн, выделенных государством на строительство трёх военных складов. Микитась дважды попадал в СИЗО, но затем пошел на сделку со следствием и вышел под ночной домашний арест.