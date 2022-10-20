В Киеве в четверг, 20 октября, проходит суд по избранию меры пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю.

На заседании в Высшем антикоррупционном суде объявляли 30-минутный перерыв. Однако сейчас оно продолжается.

Сторона обвинения просит взять Микитася под стражу с альтернативой внесения залога в размере 200 миллионов гривен.

Напомним, экс-нардепу Максиму Микитасю объявлено о подозрении в попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова за 22 млн евро.

По версии следствия, в сентябре этого года Микитась предложил мэру Днепра "неправомерную выгоду" за заключение с подконтрольными ему компаниями и ЕБРР, который осуществляет финансирование проекта, прямого контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

Сторона обвинения заявляет что, Микитась предложил Филатову 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро.

По словам защиты Микитася, данное дело это провокация.

Адвокаты Микитася подтверждают намерения экс-нардепа участвовать в строительстве метрополитена в Днепре и заявляют, что Микитась предлагал передать 22 миллиона евро компаниям из структур коммунального хозяйства Днепра, то есть государственным компаниям, а соответственно, это не является взяткой мэру и коррупции в этом нет.

Сам Микитась заявляет, что решил предложить свои услуги в строительстве метрополитена в Днепре из-за ухода турецкой компании-подрядчика "Limak", которая эвакуировала всех своих сотрудников после 24 февраля.

По словам, Микитася, в Днепре может возникнуть техногенная катастрофа из-за разрушений пройденных подземных горных выработок связанных с остановкой строительства метро. Из-за чего Микитась и решил предложить услуги своей компании, которая, как он утверждает, одна из немногих может производить соответствующие виды строительных работ.

Ранее сообщалось, что Микитась уже связан с несколькими уголовными делами. Так, в 2020 году Шевченковский районный суд Киева арестовал его за заказное похищение и вымогательство денег у столичного юриста.

А в сентябре суд в Киеве открыл производство по делу о банкротстве застройщика "Укрбуд Девелопмент", которой владел Микитась.