Бывшему народному депутату и одному из самых крупных застройщиков Киева Максиму Микитасю объявлено о подозрении в попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова за 22 миллиона евро.

Об этом на своем сайте сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, в текущем месяце Микитась предложил мэру Днепра "неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса".

"Лояльность" мэра, как утверждает НАБУ, Микитась оценил в 10% от стоимости проекта (220 миллионов евро), что составляет соответственно 22 миллиона евро. Финансирование проекта осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Микитась уже задержан, решается вопрос об уведомлении его о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения – ч. 4 ст. 369 УК Украины", сообщают в НАБУ.

Расследование о взятке НАБУ начало по заявлению городского главы Днепра Филатова.

Микитась уже связан с несколькими уголовными делами. Так, в 2020 году Шевченковский районный суд Киева арестовал его за заказное похищение и вымогательство денег у столичного юриста.

А в сентябре суд в Киеве открыл производство по делу о банкротстве застройщика "Укрбуд Девелопмент", которой владел Микитась.