Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отреагировал на подозрение от НАБУ по факту незаконного получения 230 миллионов гривен премии.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Он сообщает, что знал о готовящемся подозрении и собирается доказывать свою невиновность.

Напомним, 1 февраля 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в доме и офисе у Андрея Коболева. Он является фигурантом нескольких дел.

Сегодня, как сообщалось, экс-главе "Нафтогаза" объявили подозрение в хищении более 229 млн грн. Следствие установило, что глава компании в мае 2018 издал незаконный приказ о премировании самого себя на 261 миллион гривен.

Также мы писали, что в 2021 году СМИ публиковали рейтинг зарплат топов госкомпаний. Лидером стал Андрей Коболев. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен, или по 29 миллионов в месяц.

Кроме того, сообщалось, что в 2021 году Коболев оправдал огромные премии себе и руководству "Нафтогаза" на фоне гигантских убытков компании. Он говорил, что "менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи, все зафиксировано во внедренной системе управления талантами".