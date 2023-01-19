Экс-глава "Нафтогаза" отреагировал на подозрение от НАБУ по факту незаконного получения многомиллионной премии
Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отреагировал на подозрение от НАБУ по факту незаконного получения 230 миллионов гривен премии.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
Он сообщает, что знал о готовящемся подозрении и собирается доказывать свою невиновность.
Напомним, 1 февраля 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в доме и офисе у Андрея Коболева. Он является фигурантом нескольких дел.
Сегодня, как сообщалось, экс-главе "Нафтогаза" объявили подозрение в хищении более 229 млн грн. Следствие установило, что глава компании в мае 2018 издал незаконный приказ о премировании самого себя на 261 миллион гривен.
Также мы писали, что в 2021 году СМИ публиковали рейтинг зарплат топов госкомпаний. Лидером стал Андрей Коболев. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен, или по 29 миллионов в месяц.
Кроме того, сообщалось, что в 2021 году Коболев оправдал огромные премии себе и руководству "Нафтогаза" на фоне гигантских убытков компании. Он говорил, что "менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи, все зафиксировано во внедренной системе управления талантами".