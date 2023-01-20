Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил перерыв до 23 января в рассмотрении ходатайства об аресте экс-главы "Нефтегаза" Андрея Коболева.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 11:00 23 января в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения с альтернативой залога в 365 млн грн экс-председателю НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 января экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев получил подозрение от НАБУ. В 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Позже бывший глава "Нафтогаза" Коболев отреагировал на подозрение от НАБУ по факту незаконного получения 230 миллионов гривен премии. Он сообщил, что знал о готовящемся подозрении и собирается доказывать свою невиновность.

Как писала "Страна", еще в 2021 году Коболев оправдал огромные премии себе и руководству "Нафтогаза" на фоне гигантских убытков компании. Он говорил, что "менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи, все зафиксировано во внедренной системе управления талантами".