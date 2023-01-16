Конкурс на нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) набирает обороты.

Полномочия предыдущего руководителя бюро Артема Сытника завершились в апреле 2022 года, когда вышел семилетний срок, отведенный законом. По идее это должно было автоматически запустить конкурсный отбор, но так не произошло.

Причиной, по мнению представителей грантовых организаций, связанных с западными структурами, было желание власти подольше сохранить НАБУ в подвешенном состоянии без полноценного руководителя. НАБУ, также как и Специализированная антикоррупционная прокуратура, как считается, курируется Западом. И поэтому, теоретически, они могут быть использованы, в том числе, и для удара по президенту и его окружению.

Поэтому Банковая еще с 2021 года тормозила подведение итогов конкурса по САП, а потому не торопилась и с объявлением конкурса по НАБУ.

Однако, назначение руководителей обоих структур летом было записано как условие для предоставление Украине статуса кандидата в ЕС и потому процесс сдвинулся с мертвой точки. Был назначен новый руководитель САП - Клименко, а затем и запущен конкурс по директору НАБУ.

Его итоги будут важны с точки зрения политического расклада в Украине - если этот орган возглавит человек, связанный с западными структурами, то антикоррупционная вертикаль может начать проводить линию против ближайшего окружения президента. Тем более, что первые наметки по этому направлению наблюдаются уже сейчас.

В тоже время и Банковая не сидит сложа руки, наводя свои мосты с антикоррупционными органами и, по некоторым признакам, не безуспешно.

О том, как разворачивается борьба за руководителя НАБУ читайте в статье "Страны".

Страсти закипают медленно

Еще на стадии подготовки к конкурсу на нового директора НАБУ стало понятно, что легко и спокойно он не пройдет.

Группа грунтовых активистов, связанных с западными структурами забила тревогу, когда Кабинет министров, утверждая состав конкурсной комиссии, фактически дал от ворот поворот одному из международных экспертов Драго Косу на том основании, что тот входит в состав аналогичной комиссии по отбору специализированного антикоррупционного прокурора, возглавляющего спецантикоррпрокуратуру (САП).

В состав комиссии для НАБУ входят три человека из правительственной квоты и столько же, назначенных по предложению международных и иностранных организаций.

Первые трое - это Николай Кучерявенко, Кирилл Легких и Алексей Савчук, трое международников - Карен Гринавей, Повилас Малакаускас и упомянутый Драго Кос. Так вот, последний, согласно распоряжению Кабмина, обретал полномочия члена комиссии по отбору директора НАБУ на следующий день после выхода комиссии для антикоррпрокурора. В пропазадных кругах это требование посчитали незаконным и потенциальным основанием для оспаривания решений комиссии или ее состава.

"Незаконность этой нормы нужна правительству для блокирования конкурса в НАБУ, если Драго Кос откажется выполнять явно незаконное условие и выйти из комиссии САП, или для того, чтобы иметь железобетонное основание для отмены работы комиссии по НАБУ в дальнейшем. Что касается конкурса в САП, то таким образом в Офисе президента банально стараются выкинуть Драго из процесса или уже без его голоса завершить конкурс в пользу своего кандидата", - комментировала ситуацию член правления грантового Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

А потом была война. О конкурсах в НАБУ и САП, который также "подвис" к тому моменту, все забыли. К ним вернулись после нормализации обстановки вокруг Киева и многочисленных напоминаний западных союзников, которые вписали новое руководство антикоррорганов в требования к статусу кандидата в члены Европейского союза. САП получила руководителем Александра Клименко в июле. После окончания срока полномочий Сытника обязанности главы НАБУ временно принял первый зам директора бюро Гизо Углава.

В конце лета была резонансная попытка вписать в закон новые требования к кандидатам на директора НАБУ и дополнительные условия для увольнения глав бюро и САП - административное правонарушение, связанное с коррупцией. Как сообщала "Страна", законопроект внес провластный депутат Андрей Клочко.

Это расценили как подкоп под антикоррупционные органы со стороны ОП. После критики со стороны Запада проект сняли с рассмотрения. Кроме того, власть подозревали в попытке сменить в этот период неопределенности Углаву, но тот до сих пор в своем кресле.

А конкурс на нового директора официально начался только 16 ноября. Последним днем приема документов было 6 декабря, потом добавили еще две недели. Как сообщил в своем Телеграм-канале глава ЦПК Виталий Шабунин, комиссия пошла на этот шаг, чтобы дать больше времени для тех желающих принять участие в конкурсе, кто сейчас "воюет в рядах ВСУ".

21 декабря комиссия завершила прием документов и отобрала из 78 подавшихся на конкурс 74-ре.

Как заявил Кучерявенко, комиссия планирует к весне подать на утверждение Кабмина три кандидатуры.

"Конкурс происходит прозрачно и без какого-либо давления", - отметил представитель конкурсной комиссии.

По его словам, первые два этапа конкурса в виде анонимного тестирования на знание законодательства прошли 50 человек. После теста на общие способности и навыки должно остаться 20-ть.

Предпоследний этап - собеседования.

Атака группами

Теперь о кандидатах.

Еще до начала конкурса одним из главных претендентов на должность главы НАБУ назывался Андрей Калужинский - руководитель Главного подразделения детективов НАБУ, однако в итоговом списке кандидатов его не оказалось.

Однако его подчиненных там немало.

Например, руководитель четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Сергей Наумюк, детективы бюро Евгений Теницкий, Александр Цывинский, Александр Скомаров. А также - глава юридического управления НАБУ Игорь Ярчак, глава Львовского теруправления НАБУ Тарас Лопушанский, бывший детектив НАБУ, а недавно прокурор САП Руслан Габриэлян и еще "антикоррупционный" прокурор Роман Сымкив, который, кстати, недавно безуспешно пытался участвовать в конкурсе на главу САП.

Кроме того, в списке - глава госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко, начальник 4-го следственного отдела теруправления Государственного бюро расследований в Хмельницком Сергей Гупяк, замглавы Тернопольской облпрокуратуры Юрий Табака, замминистра юстиции Валерия Коломиец, замглавы Киевской областной военной администрации, адвокат Виталий Власюк, чей брат-близнец Владислав - советник Офиса президента задействован в работе международной группы по разработке антироссийских санкций "Андрей Ермак - Майкл Макфол".

Бросились в глаза в списке, конечно, экс-руководитель Управления спецрасследований бывшей Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, который вел "дела Майдана", экс-заместитель директора НАБУ, бывший глава спецназа бюро Анатолий Новак.

Глядя со стороны, сложно назвать четко кандидата (-тов) ОП или прозападных кругов на директора НАБУ. Есть отдельные детали, позволяющие делать только предположения об их возможном интересе к тем или иным людям. Например, во время конкурса на САП упомянутый ЦПК назвал Сымкива "одним из успешных" антикоррпрокуроров, которого "сбила" тогда Банковая.

Возможно, на него снова ставят антикоррупционеры, но нельзя исключать, что он, будучи серьезным раздражителем, выполняет отвлекающую функцию.

Народный депутат восьмого созыва Игорь Попов, который входил в состав "антикоррупционного" комитета парламента, считает, что до конца конкурса группы влияния не будут "подсвечивать" своих кандидатов, чтобы не подставить его под удар конкурентов. Этим может объясняться довольно необычная в украинских политических условиях тишина вокруг конкурса.

"На самом деле кандидатов может быть даже несколько, и тогда смотря кто из них прорвется в финал, а там уже ему будет оказана поддержка. Или же разыгрывается более сложная комбинация, когда среди группы кандидатов есть основной которого не "подсвечивают", чтобы его не поры до времени не "сбили" ни процедурно, ни черным пиаром", - комментирует Попов "Стране".

Что у заинтересованных сторон по несколько кандидатов в конкурсе, говорят и собеседники среди депутатов из профильных комитетов, затрудняясь назвать основного претендента от каждой из групп.

Формально, у людей, которые ориентируются на Банковую, мало шансов победить на конкурсе.

НАБУ - это любимое "детище" Запада, "первенец" антикоррупционной вертикали, включающей, помимо НАБУ и САП, Высший антикоррупционный суд.

А потому для Запада принципиально важно, чтоб украинское политическое руководство на этот орган прямо не влияло. А так как именно международные эксперты будут иметь право решающего голоса при выборе кандидата, то, соответственно, наиболее высоки шансы у тех кандидатов, которые пользуются доверием западных структур.

Впрочем, у Офиса президента остается возможность заволокитить процесс через суды, если его кандидат проиграет (как это было с конкурсом по САП). Ставки для Банковой в этой игре довольно высоки. Уже сейчас, даже без полноценного руководителя, НАБУ начинает подступаться к уголовным делам против представителей президентской вертикали власти. Были обыски по злоупотреблениям с гуманитаркой в Запорожской обладминистрации. Осуществлялись следственные действия в отношении людей близких к заместителю Офиса президента Кириллу Тимошенко. Ведется расследование по публикациям в СМИ относительно обвинений в коррупции на "большой стройке" главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Все эти дела пока не вылились в конкретные подозрения против приближённых к президенту чиновников, но "пристрелка", как говорится, ведется.

Поэтому эксперты прогнозируют довольно непростой процесс подведения итогов конкурса на главу НАБУ.

"Желание контролировать силовые структуры - среди основных у украинских элит. Они - власть, прежде всего - не потерпят односторонней игры в отношении НАБУ и будут делать все, чтобы оттолкнуть кандидата "не со своей стороны". Устроит человек, на которого будут иметь влияние и они, и Запад. Осталось только такого найти", - сказал "Стране" политолог Вадим Карасев.

Впрочем, по данным источников в политических кругах, у Офиса президента может быть и иная стратегия - наведение "горизонтальных" связей с представителями НАБУ.

"В последние месяцы ходят слухи, что Ермак установил прочную коммуникацию с самым влиятельным сейчас в НАБУ человеком - Калужинским. И якобы некоторые мероприятия, которые в последнее время проводит НАБУ, согласованы с Банковой. Например, действия против ближайшего окружения мэра Одессы Геннадия Труханова. Интерес есть у обоих сторон - для НАБУ это показатель активной деятельности, для Банковой - установление еще более жесткого контроля над мэрией Одессы, так как Труханов оказывается фактически на крючке и становится полностью зависимым от отношений с Офисом президента. Это слухи, не имеющие каких-либо документальный подтверждений. Но ходят они очень упорно", - говорит источник среди депутатов Рады.

В тоже время, как сказал "Стране" источник, близкий к НАБУ, такие "горизонтальные" связи вряд ли смогут стать препятствием для возбуждения уголовных дел против окружения президента, если на это четкая стратегия Запада.

"Если вспомнить 2016-2017 года, то тогда Сытник и Холодницкий (в то время глава САП - Ред.) также имели контакты с властью и были крайне осторожны в любых делах, связанных с окружением Порошенко или же руководством "Народного фронта". Однако США тогда требовали результат. Причем по большим фигурам. Так и появились дела против главы фискальной службы Насирова и близкого соратника Яценюка Мартыненко. Поэтому и сейчас любые договоренности не помогут, если Вашингтон задаст стратегию по активизации коррупционных дел по окружению президента. Поэтому Банковая, не исключаю, все же попытается провести на пост главы НАБУ своего человека, чтоб затруднить реализацию этой стратегии, если она будет объявлена", - говорит источник.