Высший антикоррупционный суд заключил под стражу бывшего народного депутата от Радикальной партии Сергея Скуратовского. Альтернативой ареста судья ВАКС определил 40 млн грн. залога.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении Скуратовскому в нанесении ущерба более 112 млн грн финансовому учреждению. По версии следствия, в 2019 году Скуратовский, являясь фактическим владельцем ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева.

Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилищного комплекса, земельных участков и ряда личных поручений (в том числе и народного избранника).

Во избежание ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящую должность в Центральном аппарате ДБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия "Сетам", а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее нацагентство и госпредприятие.

Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.

Выводы экспертиз подтверждают, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 112 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники.

Как писала "Страна", ВАКС продлил Микитасю срок содержания под стражей до 12 февраля.

Также "Страна" писала, как 8декабря прошлого года ВАКС арестовал одесского бизнесмена Александра Грановского с правом залога в 124 млн гривен. Спустя несколько дней он вышел из СИЗО под залог.