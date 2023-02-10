Нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка обвинили в конфликте интересов, утверждая, что он состоит в гражданском браке с нардепом от "Слуги народа" Ольгой Коваль, которая является дочерью крупного аграрного бизнесмена Владимира Коваля.

Народный депутат Антон Яценко написал в связи с этим обращение в Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) с требованием проверить действия нардепа Ярослава Железняка на предмет наличия конфликта интересов.

Железняк, как заявляет Яценко, голосовал за ряд законопроектов, "которые прямо касаются бизнес-интересов его близкого лица - Коваля В.И. (отца Ольги Коваль)".

Также Железняк является главой ТСК, осуществляющей парламентский контроль за деятельностью таможенной службы, "с которой непосредственно контактируют компании Коваля во время экспорта сельхозпродукции", а значит "прямо влияют на предпринимательскую деятельность его близкого лица".

Яценко считает, что "есть все основания утверждать, что у Железняка присутствует частный интерес, который влияет и может в дальнейшем влиять на объективность принятия им решений".

Яценко просит НАПК принять меры реагирования в отношении Железняка, предусмотренные законом "О предотвращении коррупции".

Как писала "Страна", Железняк сообщал, как отразится на Украине дефолт "Нафтогаза". По его данным, из-за больших размеров компании дефолт повлияет на другие украинские долговые ценные бумаги, а также на будущие долги других госпредприятий и госдолг.

Ранее Железняк огласил общую сумму расходов госбюджета в 2022 году и на что пошли деньги. В частности, расходы госбюджета с 1 января по 1 сентября прошлого года составили 1,6 триллиона гривен, а больше всего (47,3%) ушло на оборону и безопасность.