Бывший глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, который сегодня уступил пост Александре Устиновой, сорвал брифинг главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, заявив, что первый вице-спикер Александра Корниенко совершил преступление.

Инцидент произошел под конец пресс-конференции Стефанчука. Во время вопросов журналистов Железняк заявил, что смена главы фракции "Голос" сегодня произошла указке главы Офиса президента Андрея Ермака, и из соображений мести.

При этом Ярослав Железняк заявил, что Александр Корниенко совершил уголовное преступление.

"Ситуация достаточно критичная. Совершено уголовное преступление", - заявил Железняк.

"То, что произошло в вашей фракции - вопрос вашей фракции", - ответил на это Стефанчук отметив при этом, что не в курсе деталей случившегося, но готов разобраться в них позже.

Напомним, на заседании Рады в пятницу, 17 декабря, Корниенко заявил, что фракцию "Голос" вместо Железняка возглавила Александра Устинова. Ранее появилась информация о том, что Устинова ждет ребенка.

Также мы сообщали, что фракция ОПЗЖ заявила о готовности сдать мандаты, чтобы запустить процесс досрочных выборов Рады.