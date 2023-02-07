В Facebook вспыхнул новый конфликт между народными депутатами из разных парламентских фракций.

Все началось с того, что депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая написала пост, в котором раскритиковала нардепа из "ЕС" Алексея Гончаренко и депутата из "Голоса" Ярослава Железняка.

"У двух нардепов Железняка и Гончаренко синдром острого недержания информации с целью личного хайпа. Например, Гончаренко не голосовал за главу СБУ, в это же время бегая с селфи-палкой. Железняк вообще ведет онлайн. Один такой и с того же рад. Хотя все обращались, опомнись вообще. Хайп. Во время войны и за счет войны", — написала Безуглая.

В ответ на это Железняк спросил у Безуглой, может ли она продолжить бороться с ранее изгнанным из "Слуги народа" Николаем Тищенко, и не тратить время на "простых народных депутатов".

"Бой должен быть среди равных…титанов", — написал Железняк.

Также не стал молчать и депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

В комментариях под постом Гончаренко вначале опубликовал клип на песню "Paparazzi", а потом написал:

"Пока Марьяна бежала за Гончаренко, основала еще одну ВСК (Временную следственную комиссию — Ред.).

Кроме этого, в комментарии под пост Безуглой пришел глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности депутат из "Слуги народа" Сергей Ионушас, который высказал свое мнение о предназначении селфи-палки в руках Гончаренко.

"Фотка с палкой неизвестного предназначения", — заключил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, сегодня и.о главы СБУ Василия Малюка Верховная Рада Украины утвердила в должности главы СБУ. Таким образом, парламент утвердил соответствующий проект постановления президента Украины Владимира Зеленского.

Предыдущего главу СБУ Ивана Баканова Верховная Рада сняла с должности в июле 2022 года. В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему он лишился должности.