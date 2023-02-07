И.о главы СБУ Василия Малюка Верховная Рада Украины, во вторник, 7 февраля, утвердила в должности главы СБУ.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Таким образом, парламент утвердил соответствующий проект постановления президента Украины Владимира Зеленского.

По информации нардепа Ярослава Железняка, за Малюка проголосовало 324 депутата.

По фракциям это выглядело так:

Слуга народа – 226,

Евросолидарность – 0,

Батькивщина – 18,

Платформа за жизнь и мир- 19,

За будущее – 12,

Голос - 0,

Доверие – 15,

Восстановление Украины – 17,

Внефракционные – 17

Таким образом за Малюка проголосовали представители всех фракций и групп кроме Евросолидарности Порошенко и Голоса.

При этом "слуги народа" дали необходимые для результативного голосования 226 голосов.

Напомним, предыдущего главу СБУ Ивана Баканова Верховная Рада сняла с должности в июле 2022 года. В отдельном материале "Страна" подробно рассказывала, почему он лишился должности.

После отстранения Баканова в июле 2022-го президент Украины Владимир Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ его первого заместителя Василия Малюка. Как сообщалось, он присутствовал при задержании по обвинению в госизмене экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича (об этом громкой истории мы рассказывали в отдельном материале) и имеет прямую коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В ноябре 2022 года нардепы от "Слуги народа", с которыми поговорила "Страна", заявили, что если кандидатура Малюка будет внесена в Раду, голосов за его назначение хватит.