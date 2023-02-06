В Верховной Раде зарегистрировано представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах 18 января, также погибли его заместитель и госсекретарь МВД.

В тот же день правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины и возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

А сегодня состоится новое заседание фракции "Слуга народа", на которое пригласили кандидатов на должности главы СБУ и Министерства внутренних дел - Василия Малюка и Игоря Клименко.

Также мы писали, что Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Малюка главой СБУ. Проект постановления внесен в Раду в понедельник, 6 февраля. Документ направлен на рассмотрение профильного комитета, сообщается в его карточке на сайте Верховной Рады.