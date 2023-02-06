По информации источников "Страны", сегодня, 6 февраля, состоится новое заседание фракции "Слуга народа".

На него пригласили кандидатов на должности главы СБУ и Министерства внутренних дел.

"Будет Василий Малюк и Игорь Клименко. Кирилла Буданова не будет в связи со сменой повестки", - сообщил источник.

Напомним, как заявил вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, фракция приняла решение об отставке министра обороны Резникова и замену его на главу украинской разведки Кирилла Буданова. Он также сказал, что Алексея Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Сам Резников заявил, что ему никто не предлагал возглавить Минстратегпром.

Между тем, сегодня Арахамия заявил, что на этой неделе вопрос отставки министра обороны рассматривать не будут. Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая (также член данного комитета) заявила, что это связано с ожиданием наступления россиян и подготовкой к новому "Рамштайну". Наш источник сообщил другую причину.

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