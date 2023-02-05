Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально заявил, что Алексея Резникова в Министерстве обороны меняют на Кирилла Буданова.

Об этом Арахамия сообщил в своем Telegram.

"Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну". Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени", - говорится в сообщении.

Арахамия также подтвердил, что МВД возглавит Игорь Клименко (ранее занимавший пост главы Нацполиции).

А главой СБУ станет Василий Малюк.

"Логика та же. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", - написал Арахамия.

Ранее "Страна" рассказывала, что значит замена Алексея Резникова на Кирилла Буданова.

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