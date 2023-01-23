После вчерашних слов президента Украины Владимира Зеленского о грядущих "конкретных решениях по кадрам" заявление сделали в парламентской фракции "Слуги народа".

Сегодня глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что "этой весной точно сажать будем активно".

"Это касается и недавних закупок генераторов, и свежих скандалов в Минобороны", - заявил Арахамия.

По его словам, сегодня будет инициировано "возвращение парламентского контроля над деятельностью исполнительной власти" и подтвердил слова Зеленского о том, что "эта неделя будет временем ответственных решений".

Напомним, в вечернем заявлении президент заявлял, что "эта неделя будет временем соответствующих решений – конкретных и справедливых".

Сейчас крупный коррупционный скандал разворачивается в Минобороны. Журналисты выяснили, что военное ведомство закупает продовольствие для ВСУ по ценам в несколько раз выше рыночных. В этом контексте Зеленский заявил, что государство будет разбираться в сфере армейских закупок - а также в сфере отношений центральной власти с регионами.

Также недавно ходили слухи о якобы планируемой отставке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, курирующего в том числе региональную политику на Банковой, хотя сам Тимошенко такие слухи называл "бреднями".

Вчера Кабмин уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Ранее Лозинский был задержан по подозрению в коррупции. Источники "Страны" сообщают, что скандал с Лозинским может ударить и по его давнему соратнику - премьеру Денису Шмыгалю.