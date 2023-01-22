Зеленский в своем вечернем обращении анонсировал некие "конкретные решения" по кадрам на грядущей неделе.

"Эта неделя будет временем соответствующих решений – конкретных и справедливых. Уже подготовлены решения. Я не хочу сейчас ничего анонсировать или вдаваться в детали", - заявил президент и далее дал понять, что речь идёт о кадровых решениях, связанных с последними коррупционными скандалами.

"В каждой ситуации мы будем подробно все разбирать. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. Общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги", - заявил президент.

Напомним, что крупный коррупционный скандал сейчас раскручивается в Минобороны. В этом контексте Зеленский заявил, что государство будет разбираться в сфере армейских закупок - а также в сфере отношений центральной власти с регионами.

Здесь стоит напомнить и недавние слухи о якобы планируемой отставке замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, курирующего в том числе региональную политику на Банковой (сам Тимошенко такие слухи называл "бреднями").