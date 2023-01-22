Министерство обороны Украины, руководство которого вызвали в Верховную Раду из-за журналистского расследования о завышении цен закупок питания для ВСУ, отрицает все обвинения.

"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в официальном заявлении Минобороны.

Там говорится также, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание комитета по поводу этих закупок.

Кроме того, Минобороны готовит материалы в СБУ "с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период".

При этом в Минобороны все же обещают провести внутреннюю проверку и в случае обнаружения коррупционных схем наказать виновных.

В расследовании идет речь о том, что Минобороны закупает для ВСУ продукты по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

Напомним, также "Страна" писала о скандале с Сергеем Притулой, которого обвинили в покупке бронетранспортеров "Спартан" за пожертвования украинцев по сильно завышенной цене.