В Минобороны назвали "умышленными манипуляциями" данные журналистов о коррупции при закупках продуктов для ВСУ
Министерство обороны Украины, руководство которого вызвали в Верховную Раду из-за журналистского расследования о завышении цен закупок питания для ВСУ, отрицает все обвинения.
"Сведения о содержании закупок услуг питания, распространенных в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение", - говорится в официальном заявлении Минобороны.
Там говорится также, что министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание комитета по поводу этих закупок.
Кроме того, Минобороны готовит материалы в СБУ "с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период".
При этом в Минобороны все же обещают провести внутреннюю проверку и в случае обнаружения коррупционных схем наказать виновных.
В расследовании идет речь о том, что Минобороны закупает для ВСУ продукты по ценам в 2-3 раза выше рыночных.
Напомним, также "Страна" писала о скандале с Сергеем Притулой, которого обвинили в покупке бронетранспортеров "Спартан" за пожертвования украинцев по сильно завышенной цене.