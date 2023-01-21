В связи со скандалом по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам руководство Минобороны вызвано на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщает в Facebook заместитель главы Комитета Марьяна Безуглая.

"Вызываем руководство Министерства обороны на Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки", - говорится в сообщении.

Ранее Безуглая заявила, что астрономические наценки в закупках Минобороны можно обнаружить не только по питанию.

"Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны и по результатам ее, а также работы правоохранительных органов, ожидаем резонансных выводов", - написала она.

Напомним, также "Страна" писала о скандале с Сергеем Притулой, которого обвинили в покупке бронетранспортеров "Спартан" за пожертвования украинцев по сильно завышенной цене.

Война в Украине продолжается уже 332-й день. Мы следим за новостями 21 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 331-го дня войны. Генштаб заявлял, что Украина отбила атаки у ряда населенных пунктов. Бои вокруг Бахмута при этом не прекращаются. В Немецкой разведке заявили о высоких потерях обеих сторон в этом районе. Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины - на сумму 2,5 миллиарда долларов. Нидерланды поставят Украине две системы ПВО "Пэтриот", Германия не разморозила поставку танков, при этом поставит дополнительное вооружение и технику на миллиард евро.

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