В субботу, 21 января, в Украине идет уже 332-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 20 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

21 января

11:00 В энергосистеме Украины остается существенный дефицит мощности, сообщает "Укрэнерго".

Причина - в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

Потребление электроэнергии в субботу осталось на уровне вчерашнего дня.

Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. До всех облэнерго доведены сниженные лимиты потребления на все сутки.

10:56 Министерство обороны Чехии опровергло данные о намерениях направить Украине танки Leopard 2, полученные от Германии в виде компенсации за предыдущую передачу Киеву советских Т-72.

Об этом заявляется на сайте министерства обороны Чехии.

"Иностранные СМИ сообщили, что "Чехия и Словакия якобы готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины". Эта информация не соответствует действительности. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине", - говорится в заявлении Минобороны.

Пресс-служба министерства добавила, что ничего подобного не обсуждалось на встрече в Рамштайне, где рассматривались вопросы военной поддержки Украины союзниками.

10:35 Военный конфликт в Украине зашел в тупик. Однако существует реальная возможность локального наступления россиян вокруг Бахмута, утверждает британская военная разведка.

Отмечается, что в последние дни самые ожесточенные бои велись в трех секторах.

На северо-востоке, недалеко от Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки.

В Бахмутском секторе, прокси-силы России и ЧВК "Вагнер", вероятно, перегруппировываются в городе Соледар после его захвата в начале недели.

На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки и перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий, констатируют военные аналитики.

9:50 В минобороны Беларуси показали кадры летных учений, из-за которых в Украине регулярно звучит воздушная тревога.

На видео белорусские Су-30СМ прикрывают ударную группу российских бомбардировщиков Су-34, которые "отработали по заданным целям".

Су-34 могут наносить ракетные удары на расстоянии до 600 километров разными типами ракет и в том числе используются для прорыва ПВО.

9:30 Войска РФ активизировали разведку с помощью беспилотников Это может свидетельствовать о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

Такое предположение в эфире телемарафона высказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, россияне всегда системно подходят к разведке и проводят ее регулярно, а ВСУ фиксируют и заземляют дроны противника. Но сейчас они заметно активизировались.

"Мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, что они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть", - пояснила Гуменюк.

На вопрос, что именно разведывает противник, она ответила, что объекты критической инфраструктуры.

9:24 Несмотря на отказ Германии в танках "Леопард", Украина начнет учиться управлять ими в Польше.

Об этом "Голосу Америки" сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Первый шаг сделан: начинаем обучающие программы для [украинских] экипажей на "Леопардах 2", - заявил он.

По словам Резникова, договоренности об обучении были достигнуты с Польшей, которая ранее согласилась на передачу 14 таких танков Украине.

Для обучения украинцев управлению "Леопардами" согласие Германии не нужно.

8:53 Агентство Reuters, как и ранее AFP, также пишет о рекомендациях США Киеву не тратить много сил на Бахмут.

В Вашингтоне считают, что Украина потратила значительные ресурсы на защиту города, "но существует высокая вероятность того, что русские в конечном итоге вытеснят украинцев из Бахмута", заявил изданию высокопоставленный чиновник США.

Но "это не приведет к каким-либо стратегическим сдвигам на поле боя".

В Украине, впрочем, возражают, что защита Бахмута позволяет ВСУ готовиться к наступлению на юге Украины.

"США работают с украинцами над этим компромиссом", - сказал чиновник.

Также Вашингтон советует Украине не равняться с Россией в артиллерии, потому что в конечном итоге Москва получит преимущество за счет истощения ВСУ.

"Вот почему последняя поставка вооружений США включает бронетехнику - это поможет Украине изменить то, как она ведет войну", - сказал американский чиновник.

8:20 Илон Маск назвал "крайне опасным", если США решат поддержать украинские удары по Крыму.

"Я полностью поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира", - написал он в Twitter.

Таким образом Маск прокомментировал статью New York Times, где говорится, что у Байдена рассматривают передачу ВСУ возможностей наносить удары по территории Крыма.

По сведениям издания, власти США "начинают склоняться к тому, что Киеву могут быть необходимы" средства для нанесения ударов по Крыму, "даже если такой шаг повысит риск эскалации".

8:15 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ: