В пятницу, 20 января, в Украине идет уже 331-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 19 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

20 января

10.40 Киев стал лидером по количеству переименований за последний год, свидетельствует инфографика Transparency International Ukraine.

В столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, проулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.

В пятерку лидеров также попали Винница, Кривой Рог, Каменское и Сумы.

В целом 33 украинских города переименовали за военный год более 2213 топонимов.

10.28 Германия получила первый официальный запрос на передачу Украине танков Leopard 2, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он не уточнил, какая именно страна сделала запрос.

Но Sky News предполагает, что это была Польша, публично объявившая о соответствующих намерениях.

10.17 Кандидатуру Романа Абрамовича в качестве переговорщика Украины с Россией в начале войны предложил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом рассказал продюсер Александр Роднянский.

«Первым, кто позвонил мне после начала вторжения, был мой сын. А вторым - Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасте, ни досвидания, а сразу сказал - «Давай с Абрамовичем поговорим», - заявил Роднянский.

По его словам, обсуждение кандидатуры посредника началось еще до начала полномасштабной войны.

"Последние передвоенные месяцы напряжения я разговаривал со многими украинскими друзьями и политиками и они говорили о необходимости найти кого-то кто мог бы стать полноценным посредником, потому что им казалось, что посредники, назначенные Кремлем, не доносят, не справляются, не формулируют то, что они говорят. Я на это всегда отвечал, что не знаю политиков кремлевских в целом, но я знаю практически всех российских крупных бизнесменов. И я сказал, что лучший человек, которого я знаю - Роман Аркадьевич Абрамович", - заявил он.

Он сказал, что "Абрамович обладает эмпатией".

10.00 Ситуация по обстрелам в прифронтовых регионах Украины на это утро:

Сумская область

Краснопольскую общину 8 раз обстреляли из минометов, а также сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничную территорию. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Харьковская область

Из минометов, артиллерии и РСЗО россияне обстреливали Тимофеевку, Ветеринарное, Стрелечье, Старицу, Волчанск, Вильчу, Двуречную, Купянск и другие населенные пункты. Обошлось без пострадавших.

В Купянском районе из С-300 обстреляли помещение школы-интерната.

В Тимофеевке повреждены четыре частных дома. В Волчанске в двух девятиэтажках выбиты окна и крыша, повреждены 10 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки. В Купянском районе повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

Луганская область

На лиманском направлении РФ открывала огонь из всех имеющихся огневых средств по районам Новоегоровки, Макеевки, Невского, Площанки, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Серебрянского лесничества.

Донецкая область

Погибли 4 мирных жителей: 2 в Дробышево, 1 в Бахмуте и 1 в Максимильяновке. Еще 3 человека в области получили ранения.

Запорожская область

Зафиксировано 224 обстрела по 21 населенному пункту. 34 гражданских объектов разрушены.

Херсонская область

90 обстрелов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников. Погиб 1 человек, 3 жителя получили ранения.

Жилые кварталы самого Херсона обстреляли 19 раз, снаряды попали в жилые дома.

Николаевская область

Артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской общины. Пострадавших нет.

09.51 Еще детали со встречи директора ЦРУ Бернса и президента Зеленского в Киеве, которая состоялась на прошлой неделе.

Американская разведка и западные аналитики не исключают, что Москва готовит новое наступление в ближайшие недели или месяцы. Воспользовавшись, в частности, истощением запасов боеприпасов у украинской армии.

Но Зеленский, по словам источников Washington Post, больше всего интересовался тем, как долго Украина сможет рассчитывать на помощь со стороны США - после того, как контроль в Палате представителей перешел к республиканцам, а поддержка Украины среди части американского электората снизилась.

Бернс в ответ на это признал, что в какой-то момент получить помощь будет труднее.

Но при этом прозвучал прогноз, что одобренного в декабре Конгрессом пакета помощи Киеву в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа.

В этом контексте глава ЦРУ признал "срочность" ситуации на поле боя - то ли ввиду предполагаемого российского наступления, то ли из-за необходимости переломить ситуацию на поле боя, пока есть выделенные демократами средства.

09.42 Регионы на востоке Украины в зоне воздушной тревоги.

Телеграм-каналы пишут про обстрел Купянска и о взрывах в Краматорске.

09.30 Глава Офиса президента Ермак опубликовал более детальный список того, что вошло в новый пакет помощи США:

- 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 патронами 25 мм.

- 90 БТР Stryker.

- 53 машины MRAP.

- 350 бронеавтомобилей "Хамви" HMMWV.

- 12 машин для транспортировки боеприпасов.

- 22 тактические машины для буксировки вооружения.

- 6 командно-штабных машин

- 8 ЗРК Avenger ближнего действия.

- ракеты для NASAMS, боеприпасы к HIMARS.

- противорадиолокационные ракеты HARM.

09.00 Германия не намерена отказываться от своего главного условия для поставок танков "Леопард" Украине - только одновременно с американскими "Абрамсами".

Об этом пишет CNN со ссылкой на знакомых с процессом чиновников.

Представитель администрации Байдена сообщил, что "немцы требуют танки для танков и не сдвинутся с места, рассматривая любые другие предложения США (кроме согласия на отправку "Абрамсов" - Ред.)".

В четверг по этому поводу встречались министры обороны США и Германии. Но, как сообщили CNN лица, знакомые с ситуацией, вопрос о танках все еще не решен.

"Было бы удивительно, если бы Германия передумала, несмотря на кампанию давления Ллойда Остина", - говорит источник.

08.42 Запорожская область пережила за эти сутки рекордное количество обстрелов.

По данным губернатора Старуха, было 224 удара. Разрушено 34 объекта.

08.32 Директор ЦРУ Уильям Бернс побывал в Киеве на прошлой неделе.

Главный разведчик США проинформировал Зеленского о вероятных военных планах России на весну, сообщила Washington Post ссылкой на официального представителя США и двух украинских собеседников.

Власти США подтвердили поездку.

"Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", — говорится в заявлении, которое цитирует CNN.

08.25 Пентагон объявил о новом военном пакете для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов.

По данным CNN, туда вошли 90 бронетранспортеров Stryker и еще 59 боевых машин пехоты Bradley.

Предыдущий пакет включал 50 Bradley, и всего в этом месяце Украине будет передано более 100 единиц этих БМП.

Новый пакет также включает боеприпасы для HIMARS, а также дополнительные боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

08.15 "Институт изучения войны" считает, что Россия может снова вторгнуться в Украину через Беларусь в 2023 году.

Это может произойти ближе к концу года, считают военные эксперты.

"Кажется более вероятным, что российские силы могут создавать условия для нового нападения на Украину из Беларуси в конце 2023 года", - говорится в утренней сводке.

"Институт" принимает во внимание недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести крупные учения "Запад-2023" и "Союзный щит-2023" в сентябре.

Также, считают американские эксперты, к тому моменту Россия успеет провести весенний призыв 2023 года и обучить солдат для осенне-зимней кампании.

А также подготовить военную промышленность в достаточной степени, чтобы обеспечить большую часть техники для наступления из Беларуси.

08.00 Сегодня с утра в Киеве, Одессе и Днепре идут отключения света по графикам.

К ним удалось вернуться благодаря потеплению и снижению потребления. Во всех трёх городах сейчас плюсовая температура от 4 до 8 градусов тепла.

07.30 Ночью в Днепропетровкой области обошлось без обстрелов.

Об этом сообщает глава ОВА Валентин Резниченко.

07.05 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За сутки РФ нанесла 9 ракетных и 23 авиационных удара и более 80 обстрелов из РСЗВ.

2. Основные усилия враг сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – обороняется.

3. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожской.

4. Под видом совместных с Беларусью учений, Россия наращивает авиационную группировку.

5. В Крыму РФ готовится к скрытой мобилизации. В Севастополе вызовы в военкоматы начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.

6. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

06.30 Карта воздушных тревог.

06.00 Сегодня в Германии состоится восьмая встреча в формате "Рамштайн". На повестке предоставление дополнительной военной помощи Украине. В частности, танков Leopard 2.