Подводим итоги 330-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ за последние сутки отразили атаки в районах населенных пунктов:

- Белогоровка Луганской области

- Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасковиевка Донецкой области.

Александро-Шультино находится около Константиновки, у трассы, ведущей на Головку и Торецк. Ранее в этом районе россияне атаковали Предтечино. То есть, российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки.

Сегодня куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о захвате Клещеевки - села к юго-западу от Бахмута.

"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - утверждает Пригожин.

Украина этого не подтверждает. В утренней сводке Генштаба сообщается, что атака на Клещеевку отражена. Также о селе ничего не заявило российское минобороны в своей регулярной сводке.

Клещеевка имеет важное значение, поскольку с него открывается дорога на трассу Константиновка-Бахмут, которую хотят перерезать россияне, чтобы блокировать город с юго-запада (с вероятным ударом на Красное и Часов Яр).

Одновременно россияне атакуют и к северу от Бахмута в направлении Красной горы, чтоб перерезать дороги, которые идут в город со Славянска и с Северска.

Если они смогут выполнить эти задачи, то Бахмут еще не будет полностью окружен, однако возникнет такая угроза (возможен встречный удар с юга и севера). Но даже и без полного окружения большая часть оставшихся коммуникаций будет под огневым контролем россиян.

Поэтому бои на этих направлениях имеют принципиальное значение с точки зрения в целом сражения за Бахмут.

Танки и другое оружие

Украина сегодня сделала сразу несколько заявлений о необходимости дать ей больше оружия, чтобы изменить ход войны. Происходит это накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии, которая состоится завтра, 20 января.

Очевидно, что главная цель - склонить Германию к решению о предоставлении Киеву основных боевых танков "Леопард-2". Причем речь идет не только о согласии на поставки этих танков из ФРГ, но и на согласие о поставках этих танков Украине другими странами,

Оружейной теме было посвящено выступление Владимира Зеленского на украинском завтраке в Давосе. Там от президента Украины прозвучал ряд тезисов:

1. На фронте нет стагнации, есть замедление процесса, и связано оно не с погодой, а с обеспечением ВСУ "мощностями".

2. ВСУ не могут выживать на мотивированности и на морали, это "лишние слова", нужно увеличивать поставки оружия Украине. Зеленский заявил, что есть дефицит снарядов.

3. Назвал "не очень правильной стратегией" заявления Германии о предоставлении танков Украине только вместе со США. Саму Германию Зеленский не упомянул, но по контексту было ясно, о ком речь.

4. Назвал слабым местом Украины системы ПВО и предупредил, что Россия готовится применить еще один пакет иранских дронов, которого хватит не несколько недель или месяцев.

5. Украине нужны дальнобойные ракетные системы НАТО не для ударов по Российской Федерации. "Мы говорим о временно оккупированных наших территориях, откуда летят сегодня ракеты, идет артиллерия".

По словам Зеленского, по освобожденному Херсону российская артиллерия бьет с расстояния, до которого "мы не можем дотянуться".

6. Зеленский отказывается от переговоров с Путиным, потому что не уверен, что российский президент жив.

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации", - заявил украинский президент.

Последнее заявление носило, вероятно, скорее риторический характер и в целом отражало нежелание Киева ни о чем договариваться с Москвой на данном этапе - пока российские войска находятся на территории Украины и Москва их выводить не намерена.

Но вернемся к танкам. Сегодня украинские министры Алексей Резников и Дмитрий Кулеба обратились к западным партнерам с призывом предоставить Киеву Leopard 2.

"Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах", - говорится в заявлении. Видимо, таким образом чиновники пытаются ответить на опасения Германии о том, что ее оружие будет использовано для атак против территории РФ (что может расширить рамки конфликта до глобального).

Сообщения, которые можно расценить как давление на Берлин, идут не только из Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал "давить на немцев", чтобы склонить их к передаче Украине танков, сообщило CNN со ссылкой на свой источник в Пентагоне. "Мы весьма оптимистично смотрим на перспективы прогресса по этому вопросу к концу недели", - сообщил собеседник телеканала.

Также звучит некое подобие угроз. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намекнул, что Польша может поставить танки Leopard в Украину, не дожидаясь одобрения Германии. "Одобрение здесь вторично. Мы либо быстро договоримся, либо сами поступим правильно", - сказал Моравецкий в эфире Polsat News.

Все это говорит о том, что Германия сильно колеблется по вопросу танков. Как именно - пишет немецкая газета Bild. Она сообщила, что во вторник канцлер Олаф Шольц позвонил президенту США Джо Байдену. И "ясно дал понять свою позицию "основные боевые танки только вместе".

На следующий день Шольц провел заседание правительства, где заявил то же самое: Германия готова отправить боевые танки в Украину и позволить европейским союзникам сделать это - но если Америка сама также отправит Киеву танки Abrams. На что Байден пока идти не хочет.

В еще одной статье Bild говорится, что согласие Германии на поставку танков Украине становится все более вероятным, и у Шольца обсуждаются различные варианты такого решения:

- общее согласие на передачу танков Украине из всех источников

- зеленый свет на поставку Leopard 2 из Польши и других стран ЕС (но не из Германии)

- лицензия на экспорт до 100 старых немецких танков Leopard 1 со складов производителя (но не от Бундесвера).

- либо комбинация вариантов.

В промышленных кругах Германии говорят, что по крайней мере 88 старых танков Leopard 1 могут быть введены в строй в течение трех месяцев. По данным другой газеты - Handelsblatt - немецкий концерн Rheinmetall готов поставить Украине более 100 танков в этом году, если будет согласие правительства.

В качестве снятия основного возражения Германии, которая не желает экспортировать танки в одиночку, Франция рассматривает возможность отправки в Украину своих танков Leclerc, пишет американская газета Politico. Ранее свои танки Challenger 2 согласилась передать Британия. Но, как мы говорили выше, Шольц требует участия Америки в этом танковом альянсе.

США говорят, что их 70-тонные "Абрамсы" крайне сложны в управлении и обслуживании, поэтому в Украине они не пригодятся (хотя ранее от Штатов звучали опасения, что россияне могут захватить эти танки и узнать некие технологии).

И если позиция Шольца по "Абрамсам" не изменится, то и разрешения на поставки "Леопардов" Украине не будет (до согласия США на условия немецкого канцлера).

Но вопрос в том, что давление идет очень мощное и Шольц, не исключено, будет вынужден поменять свою позицию. Возможнейший, это выяснится уже завтра - на встрече в Рамштайне.

Пока же из Берлина по поводу танков идут противоречивые сигналы.

Бундестаг, например, сегодня отложил голосование в поддержку передачи "Леопардов" для Украины. После жарких дебатов парламент передал предложение парламентской группы ХДС/ХСС о поставке танков в комитет по иностранным делам - для дальнейшего обсуждения. И хоть произошло это из-за негативной позиции двух фракций - "Альтернатива для Германии" и "Левые" (они традиционно считаются наиболее лояльными к России), но ранее и руководители партии самого Шольца - СДПГ также скептически относились к поставкам танков.

С точки зрения европейских сторонников компромисса с Россией для скорейшего прекращения войны, поставки танков и прочей тяжелой техники только затянут войну, так как Украина будет пытаться переломить ситуацию на поле боя и не захочет сесть за стол переговоров (этот же тезис, к слову, активно продвигает и Москва).

Но на данный момент сторонники такой точки зрения на Западе в явном меньшинстве.

И преобладающий настрой государств НАТО на текущий этап войны ровно противоположный: насыщение ВСУ таким количеством бронетехники, которое даст Украине возможность сформировать новые механизированные соединения, контратаковать, нанести военное поражение российским войскам и принудить РФ к принятию условий мира Киева и Запада.

Практически каждый день идут решения о поставках тех или иных видов "брони", а также ракет и пушек.

Например, кроме 14 танков Challenger 2 Британия намерена поставить Украине еще 200 единиц техники, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли. Также королевство пообещало Киеву 600 ракет Brimstone.

Дания заявила, что отправит в Украину сразу 19 САУ "Цезарь", а Швеция - самоходки Archer и 50 боевых машин пехоты CV90. Обучение украинских бойцов на шведских системах должно пройти в течение пары месяцев.

Но самый крупный "бронепакет" помощи готовят американцы. Он, по данным "Вашингтон пост" потянет на 2,5 миллиарда долларов и будет включать десятки бронемашин Bradley, а также около 100 машин Stryker.

Американская газета Politico также предположила, что Штаты предоставят Украине ракеты GLSDB, которые способны бить 160 километров.

Согласно карте, опубликованной военным блогером Def Mon в Twitter, они смогут поражать цели по всей захваченной территории Украины, по северо-западу Крыма и приграничным территориям РФ.

Эти ракеты малого диаметра с двигателем могут запускаться с "Хаймарсов" или других установок этого семейства MLRS, которые Украина также имеет. На данный момент самое дальнобойное натовское вооружение, которое имеет Украина - это штатные ракеты для "Хаймарсов", способные наносить урон на 80 километров.

То есть мы видим очевидно наступательный характер передаваемых Украине вооружений. Российские военные эксперты считают, что к весне это поможет ВСУ развернуть как минимум две механизированные бригады, а к лету - еще столько же. Что позволит украинским силам попытаться пойти в атаку, к примеру, на Мелитополь.

Военные перспективы

В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

"Россия сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль готовится к дальнейшей активизации боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна", - говорится в заявлении.

Правда, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович это оспорил и заявил, что информация о масштабном наступлении РФ не соответствует действительности. Но распространяется при этом "в чатах весьма ответственных "керівників".

По его словам, сейчас идет "массовое нагнетание по поводу масштабного наступления". Сам Арестович считает это "системной работой" Кремля.

Интересно, что того же мнения придерживается и советник Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер. Он заявил, что не видит у РФ потенциала для крупного наступления.

А вот в Польше, которая активнее других выступает за поставки танков Украине и первой пообещала их предоставить, звучат другие мнения. Бывший командующий сухопутными силами Польши Вальдемар Скшипчак считает, что Россия может начать свое новое полномасштабное наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска (то есть - с северо-востока) и двинуться на юг Украины.

По его информации, именно там РФ сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат. В таком случае под ударом могут оказаться сперва Полтава и Днепр, а затем Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Новый поход на Киев польский генерал не прогнозирует. Также он исключает нападение армии Беларуси.

В целом прогноз отставного генерала пессимистический - по его мнению, нынешние поставки натовской бронетехники в обсуждаемых объемах (100 танков "Леопард") ситуацию принципиально на фронте не изменят.

"Был шанс выиграть эту войну, но летом возможность была упущена. В августе я сказал: "Бей русских, потому что второго шанса у тебя не будет". Они больше не будут слабее, чем они есть". Выяснилось, что на юге, на севере были наступательные действия, но решительного удара, который сломил бы российскую армию, не было, и теперь есть последствия. Русские воссоздают свой потенциал", - заявил он.

Теперь, по его мнению, "Россию можно задушить только политически и экономически. Путину необходимо затянуть политико-экономическую петлю. Если этого не сделать, у Украины нет военного шанса выиграть эту войну".

Чтобы переломить негативные тенденции на фронте польский бывший командующий считает, что нужно значительно усилить военную поддержку Украины, создавать и обучать новые подразделения ВСУ. В том числе и за счёт мобилизации украинцев, которые находятся в ЕС.

"Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии – в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся, - мобилизуйте, обучайте, назначайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее", - заявил Скшипчак.

Из России же сегодня звучали заявления о том, что воевать Москва готова до конца, если не будут учтены ее требования по Украине. "Чем раньше Зеленский проявит готовность учитывать требования России, тем скорее всё закончится", - сказал спикер Путина Дмитрий Песков.

Также в России снова заговорили о ядерном сценарии. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной "недоразвитым политическим тусовщикам" из-за заявлений в Давосе о том, что Россия должна проиграть (такое заявление вчера делал немецкий канцлер Олаф Шольц).

"Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", - написал Медведев в Telegram.

Следом за ним патриарх Кирилл в своей проповеди заявил об угрозе "конца мира" в случае попытки "победить Россию".

"Сегодня возникают очень большие угрозы миру. Нашей стране, да и всему роду человеческому. Потому что у каких-то безумных людей появилась мысль, что Россию, обладающую мощным оружием, можно победить или, как говорят, переформатировать. Всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира", - сказал Кирилл.

То есть Россия дает свой ответ на повышение ставок Западом, говоря о том, что попытка одержать военную победу над РФ обернется ядерной войной. И, судя по всему, основной адресат этих мессиджей - та же Германия, которая явно не желает повышения уровня конфликта. Хотя, судя по тональности западных СМИ, в реальность ядерных угроз России там уже не сильно верят. Например, газета "Нью-Йорк Таймс" пишет, что в США рассматривают вариант дать Украине оружие, которое способно бить по Крыму. В том числе и потому, что опасения ответной эскалации вплоть до ядерной со стороны РФ в Вашингтоне заметно снизились за последние месяцы. Не исключено, что поэтому в Москве вновь решили напомнить, что такой сценарий Россия по-прежнему не отбрасывает, если ее будут пытаться поставить на грань поражения в войне.

В целом же стратегия НАТО вырисовывается следующей: нанести поражение РФ, чтоб она согласилась на, как минимум, уход с территорий, захваченных после 24 февраля. Поэтому, Запад, видимо, и заявляют, что пока нет предпосылок для мирных переговоров (при нынешней ситуации на фронте России нет никакого смысла никуда уходить по своей воле).

Стратегия же России - показать нереальность задачи нанесения ей прямого военного поражения. И побудить Запад с Украиной согласиться, как минимум, на перемирие с разграничением по нынешней линии фронта. А как максимум - постараться перейти в наступление, попытаться нанести поражение ВСУ и захватить новые территории.

Убийство переговорщика Киреева

С украино-российскими переговорами - точнее, с попыткой их срыва - связана и темная история убийства весной украинского переговорщика с РФ Дениса Киреева. Он принимал участие в первых встречах на территории Беларуси. И был убит в Киеве в первые недели войны.

О его загадочном убийстве вчера вспомнил The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Киреев был убит сотрудниками СБУ как "шпион Москвы" (об этой же версии сразу после убийства писала и "Страна"). Но Главное управление разведки заявило, что это был ее сотрудник.

А глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что информация от Киреева помогла ВСУ отстоять Киев, а президент посмертно наградил его медалью.

WSJ рассказывает биографию Киреева, который сотрудничал с регионалами братьями Клюевыми, имел большие связи в России, но при этом помогал украинским военным, а перед началом вторжения согласился на предложение Буданова работать на украинскую разведку.

"Генерал Буданов обратился к патриотизму г-на Киреева и попросил его использовать свои финансовые связи и контакты в российских органах безопасности, чтобы попытаться внедриться в российскую военную разведку", – пишет издание. "Он получал информацию обо всем. Мир спецслужб и мир финансов всегда связаны", – рассказал глава украинской разведки.

"Во второй половине дня 23 февраля, г-н Киреев передал генералу Буданову свежие разведданные: Путин только что отдал приказ о вторжении, которое должно начаться 24 февраля. По словам Буданова, Киреев также указал основную точку атаки – аэродром в Гостомеле. Подсказка г-на Киреева дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению. После боя с русскими аэропорт был поврежден и неприменим для сил вторжения", – пишет издание.

После этого, напоминает WSJ, Киреев участвовал в переговорах с русскими 28 февраля.

Издание также рассказывает о гибели Киреева. Сообщается, что его вызвали на встречу звонком из офиса начальника контрразведки СБУ Поклада.

"Группа выехала в центр Киева и остановилась возле Софийского собора. Подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали военным разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева увезли на микроавтобусе.

Примерно через 90 минут к месту обнаружения тела г-на Киреева были вызваны сотрудники военной разведки", – пишет WSJ.

На публикацию уже отреагировала Банковая. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк фактически подтвердил написанное в американской газете и сказал, что Денис Киреев, которого он назвал украинским разведчиком, был убит из-за того, что в первые дни войны между силовыми ведомствами Украины "не было единой координации".

"Это были первые дни войны. Его убийство было связано с тем, что в тот момент не было единой координации между силовыми структурами. К нему были определенные претензии с одной стороны, а с другой стороны эти претензии не успели урегулировать в диалоговом формате", — рассказал Подоляк в интервью Delfi.

Также он заявил, что Киреев не был агентом РФ. Проводилось ли расследование по факту убийства Киреева и понес ли кто-то за него ответственность, Подоляк не уточнил.