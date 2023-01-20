Президент Венгрии Каталин Новак рассказала, что в письме Владимиру Зеленскому высказала замечания относительно закона о нацменьшинствах, которые касаются положения этнических венгров в Закарпатье. Однако президент Украины не отреагировал.

Об этом сообщает венгерское издание Origo.

"Ответа на это письмо еще не было получено, ответ сейчас каждый день в Закарпатье, на улице. Речь идет не только о Венгрии, не только о венгерском меньшинстве, но и о представителях румынского, болгарского и греческого меньшинств, которые также страдают от нового закона о меньшинствах и его последствий", - отметила Новак на пресс-конференции с президентом Хорватии Зораном Милановичем.

Каталин Новак рассказала, что в ходе ее недавней поездки в Киев и Закарпатье она поднимала вопрос, касающийся положения венгров, в разговоре с представителями украинской власти, и кроме того, изложила проблему в письменном виде Зеленскому.

На днях госсекретарь венгерского Министерства иностранных дел Тамаш Менцер заявил, что правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно "прекратить зверства" в отношении этнических венгров на Закарпатье.

А в недавней публикации The Financial Times говорилось о том, что вражда Венгрии и Украины из-за закона об образовании подрывает единство Евросоюза против России.