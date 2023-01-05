Поступила первая реакция Европы на недавно принятый Украиной закон о нацменьшинствах. Так, в разговоре с Владимиром Зеленским 4 января президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что закон "вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба президента Румынии.

"Клаус Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти способы, которые позволили бы решить эту проблему", - говорится в пресс-релизе.

Там добавляется, что по этому поводу должны провести обсуждения министры иностранных дел.

"Зеленский выразил всю свою открытость к поиску решений, чтобы румынская община в Украине выиграла и получила зеркально те же права, которыми пользуется украинская община в Румынии", - заявили у Йоханниса.

В твиттер-сообщении украинского президента, посвященном этому звонку, национальный вопрос не упоминается.

Напомним, Рада во втором чтении приняла закон о нацменьшинствах в Украине в середине декабря 2022 года.

30 декабря Зеленский подписал закон о нацменьшинствах.

Подробнее о том, что прописано в этом документе и как он меняет положение нацменьшинств мы писали ранее в отдельном материале.