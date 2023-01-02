Должностные лица одного из предприятий "Укроборонпрома" закупили товары военного предназначения, которые оказались непригодны для фактического использования военными. Чиновников подозревают в растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Facebook.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия в марте 2022 года во время активной фазы вооруженной агрессии РФ осуществили закупку товаров военного назначения на сумму более 5 млн. грн.

"Однако они не соответствовали условиям договора качества таких товаров и были непригодны для фактического использования. В дальнейшем они были переданы одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины для выполнения боевых задач.

Факты не соответствия техническим условиям продукции и потере активов госпредприятия установлены комплексом судебных экспертиз и других доказательств, полученных по результатам проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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