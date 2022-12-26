Офис Генпрокурора разоблачил одесского провайдера, который предоставлял украинцам беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов России и "ЛДНР". Компанию обвинили в коллаборационизме.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, несмотря на запрет СНБО, предприятие не блокировало контент государства-агрессора. Его сотрудники настраивали оборудование таким образом, чтобы пользователи имели возможность беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам РФ и временно оккупированным территориям Украины. Услуга по подключению стоила 3000 грн. и 250 грн. ежемесячной абонплаты", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, компания с 2016 года и по настоящее время принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для государственных учреждений и воинских частей Одесской области.

В ходе обысков были изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с "приднестровской республикой".

В отношении сотрудников компании открыто уголовное производство по ст. 27, ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - Ред.) ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность - Ред.). Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до 15 лет.

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