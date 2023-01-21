Минобороны во время войны закупает продовольствие для ВСУ по ценам в несколько раз выше рыночных.

Об этом сказано в расследовании издания "Зеркало недели", которое провел журналист и основатель проекта "Наши деньги" Юрий Николов.

В распоряжении Николова оказалось соглашение Министерства обороны Украины на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Соглашение на сумму 13,16 миллиарда гривен было заключено 23 декабря 2022 года.

Закупочные цены на продукты, которые в нем заложены, оказались завышенными в 2–3 раза в сравнении с рыночными ценами.

Например, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазинах Киева сейчас составляет около 7 грн за штуку. Картофель заказали по 22 грн за килограмм, при этом его розничная цена в магазине - 8—9 грн.

Поставщиком продуктов указана классическая фирма-"прокладка" с уставным капиталом в 1 тысячу гривен. А вот ее владелец - опытный в обеспечении армии Валерий Мелеш, бывший директор государственного предприятия Министерства обороны "Белоцерковский военный торг".

Николов также обращает внимание на то, что в настоящее время информация о закупках Минобороны является закрытой для общественности, что, по его мнению, повышает аппетиты тех, кто осваивает средства для закупок на нужды армии в военное время.

Ранее "Страна" писала о скандале с Сергеем Притулой, которого обвинили в покупке бронетранспортеров "Спартан" за пожертвования украинцев по сильно завышенной цене.

А до этого Притула потратил собранные украинцами деньги на "Байрактары" на спутник IcEye. Причем выяснилось, что купили даже не сам спутник, а годовое право пользоваться его возможностями, то есть снимками.