Средние цены на продукты питания в декабре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 34,4%. Это выше общей инфляции, которая составила 26,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали, яйца - на 76,6%, фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыба и рыбопродукты - 45,8%, сахар - на 31,0%, хлеб и хлебопродукты - на 30,3%,

Кроме того, масло подрожало на 28,9%, макаронные изделия - на 27,9%, сыр и творог - на 25,0%, мясо и мясопродукты - на 24,6%, хлеб - на 22,1%, молоко на 18,7%, подсолнечное масло - на 14,5%.

В Кабмине прогнозируют дальнейший рост цен на продукты еще на уровне 3-5% из-за массовых отключений света и использования генераторов. По словам замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, перебои с электроэнергией на предприятиях во многих случаях являются критическими.

Напомним, ранее мы писали, что за первые 11 месяцев 2022 года цены на товары и услуги в Украине выросли на 25,7%. Больше всего подорожал транспорт - на 40,7%. Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья стало дороже, по данным Госстата, на 26,8%.

Также мы рассказали, что из-за ударов по энергоинфраструктуре Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины.

По данным ООН, в 2022 году мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня.