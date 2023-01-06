Мировые цены на продовольствие в 2022 году были на 14,3% выше, чем в 2021 году. Индекс цен на продовольствие вырос до максимума с начала расчета в 1990 году - 143,7 пункта.

Об этом говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

ФАО сообщает, что индекс снижается девять месяцев подряд и в декабре он опустился на 1,9% до 132,4 пункта. А в декабре индекс был на 1,0% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

По данным организации, в декабре индекс цен на растительное масло снизился на 6,7% по сравнению с ноябрем и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года, отражая спрос и перспективы роста производства соевого масла в Южной Америке, а также снижения цен на сырую нефть.

Индекс цен на зерновые снизился на 1,9% по сравнению с ноябрем. Урожаи в южном полушарии увеличили экспортные поставки пшеницы, тогда как сильная конкуренция со стороны Бразилии привела к снижению мировых цен на кукурузу.

Индекс цен на мясо в декабре снизился на 1,2% по сравнению с ноябрем, при этом более низкие мировые цены на говядину и мясо птицы перевешивают более высокие цены на свинину и баранину. На международные цены на говядину повлиял большой мировой спрос на среднесрочные поставки, в то время как более чем достаточные экспортные поставки привели к снижению цен на мясо птицы.

В то же время, индекс цен на продукты питания вырос на 1,2% в декабре после пяти месяцев снижения подряд. Более высокие мировые цены на сыр, отражающие ужесточение рыночных условий, привели к месячному росту индекса, в то время как мировые котировки на сливочное масло и сухое молоко снизились.

Также увеличился индекс цен на сахар на 2,4% по сравнению с ноябрем, в основном из-за опасений по поводу влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность в Индии и задержек с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

Напомним, мы сообщали, что рост мировых цен на продовольствие из-за войны в Украине может вызвать бунты в бедных странах.