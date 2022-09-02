Мировые цены на продовольствие снижаются пятый месяц подряд. Об этом говорится в обзоре ФАО - продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Растительное масло дешевеет за счет снижения цен на пальмовое, подсолнечное и рапсовое;

Зерно – из-за улучшения видов на урожай в Канаде, США и России;

Сахар – из-за роста экспорта из Индии и снижения цен на этанол в Бразилии;

Молочные продукты – из-за устойчивого глобального спроса;

Мясо – из-за снижения закупок ведущими импортерами при высоком экспортном предложении.

Ранее в ООН спрогнозировали массовый голод из-за продовольственного кризиса, а СМИ сообщали, что население планеты может никогда не достичь 10 млрд человек в том числе, из-за проблем с продовольствием.

По данным Deutsche Welle, экспорт украинского зерна не остановил мировой продовольственный кризис.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как украинские чиновники зарабатывают на гуманитарке.