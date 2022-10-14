Интенсификация войны в Украине и заявления о возможности разрыва зерновой сделки привели к тому, что цена на пшеницу достигла самого высокого уровня с июня.

Об этом пишет Bloomberg.

"Обострение конфликта ставит под вопрос, согласятся ли обе стороны продлить соглашение об экспорте зерна из Украины, срок действия которого истекает примерно через месяц. Воюющие страны являются критически важными поставщиками пшеницы и других культур по всему миру", - пишет издание.

В записке для аналитиков Hightower Report говорится, что нельзя исключать дальнейших проблем с продовольственной безопасностью, если у кого-то из ключевых мировых производителей возникнут производственные трудности или ситуация в Черноморском регионе не улучшится.

Издание пишет, что любое замедление темпов поставок на Черном море может привести к росту цен на основные продукты питания во всем мире, которые в последнее время снижались. Проблемы с поставками украинского урожая уже возникли, так как количество отбывающих судов, ожидающих проверки в Стамбуле, увеличивается.

Как писала "Страна", Россия может отказаться от продления зерновой сделки, если не снимут санкции с экспорта сельхозпродукции.

По данным Международного совета по зерну, украинское зерно не спасает мир от грядущего дефицита и голода.

Ранее президент РФ Владимир Путин утверждал, что только 3% прошедшего по "зерновому коридору" украинского зерна попало в беднейшие страны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

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