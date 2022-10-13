Постоянный представитель РФ в Женеве не исключил отказа России от "продуктовой сделки", если условия по экспорту российского зерна и удобрений не будут выполнены.

Об этом пишет Reuters.

В Министерстве иностранных дел России ранее также заявляли, что западные санкции до сих пор мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

При этом по "зерновому коридору" из Украины вышли уже 87 кораблей с 2 076 280 тоннами продукции.

Известно, что срок зерновой сделки, которая позволяет вывозить зерно из Украины, истекает в ноябре.

Напомним, Россия утверждает, что страны Запада так и не сняли ограничения, которые мешают экспорту российского продовольствия и минеральных удобрений (в частности, по использованию судов). Кроме того, еще в начале сентября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерновая сделка, срок действия которой истекает в ноябре, может быть пересмотрена.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в невыполнении обещания отменить санкции, которые препятствуют доступу продовольствия РФ на мировые рынки.