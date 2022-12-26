В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве охраны здоровья Украины дали рекомендации, как сохранить продукты питания во время отключений электричества.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"В этом году опасно сильно заполнять холодильники на праздники. Когда свет выключен на долгое время, еда начинает портиться всего за 4 часа, но чем больше еды в морозилке, тем дольше она будет сохранять холод, разморозка займет до 2 дней. Проверить просто - есть ли снег на продуктах, или кусочки льда - они свежие", - делятся первым советом специалисты ЦОЗ.

Также не рекомендуется отправлять продукты на балкон.

"Только если вы уверены, что температура воздуха на балконе на протяжении 24 часов ниже +4°C, тогда вы сможете сохранить продукты там", - объяснили эксперты.

Кроме того, можно запастись холодными элементами, которые будут сохранять холоде в случае отключения электричества. Если у вас нет аккумуляторов холода, ими могут послужить обычные бутылки с водой. Положите их в морозилку предварительно, и когда погаснет свет, обложите ваши продукты этими бутылками со льдом. Это позволит им не разморозиться около 4-5 часов.

"Лекарства, требующие хранения при низкой температуре, лучше не ставить в холодильник, хранить на подоконнике или на балконе, если там не выше +4°C. В противном случае, купите им сумку-холодильник", - резюмировали в ЦОЗ.

Напомним, ранее в ЦОЗ сообщали, что можно и что нельзя делать при переохлаждении организма зимой.

Кроме того, медики объяснили украинцам, как распознать и предотвратить обморожение, а также дали украинцам рекомендации, как не допускать пересыхания кожи зимой.