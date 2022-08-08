В условиях войны многие переохлаждаются, долго находятся в излишней влажности и не всегда имеют возможность соблюдать правила личной гигиены. А эти факторы, в частности, могут вызывать жалобы на здоровье мочеполовой системы.

Поэтому Центр общественного здоровья Украины при Минздраве рассказал о признаках и профилактике цистита.



При болезнях мочеполовой системы могут быть следующие симптомы:

дискомфорт, жжение, боль во время мочеиспускания;

неприятные ощущения внизу живота над лобком;

повышение температуры;

изменение цвета мочи.

Первое, что следует запомнить: простое сидение на холодной поверхности не провоцирует развитие цистита или пиелонефрита (воспаления выделительной системы почек). Хотя значительное переохлаждение может стать толчком к развитию патологического процесса, если бактериальная флора попала в мочевыводящие пути. Другим важным фактом является то, что отнюдь не каждый случай болезненности при мочеиспускании необходимо лечить антибиотиками. Если жалобы ограничиваются этим и у вас нет повышенной температуры, моча не изменила цвет, то преимущественно достаточно простых мер:

пить больше жидкости;

при выраженном болевом синдроме применить парацетамол или ибупрофен.

Вероятно, симптомы пройдут через несколько дней. Однако если состояние продолжает ухудшаться, появляется лихорадка и нарастает боль в пояснице, следует проконсультироваться с врачом для назначения оптимальной терапии.

Кроме ухода от переохлаждений, профилактика цистита - это соблюдение гигиены половых органов. Инфекция обычно начинается снизу и поднимается по мочевыводящим путям, поэтому следует предотвращать ее в самом начале.

Ранее в Минздраве рассказывали, что делать в случае радиационной аварии.

Также медики описывали симптомы и первую помощь при отравлении дикорастущими грибами.