Несмотря на запрет на посещение лесов, в Украине регистрируются случаи отравлений дикорастущими грибами. За семь месяцев этого года зарегистрировали 12 очагов отравления, в результате которых пострадали 19 человек, из них 1 ребенок. При этом летальных исходов не было.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве.

Отмечается, что больше всего пострадавших - 6 человек - зарегистрировали в Винницкой области.

В Черниговской области зарегистрировали 3 очага, пострадали 5 взрослых. В Черновицкой области — 1 очаг, пострадали 3 взрослых.

В Ровенской области — 2 очага, пострадали 2 человека, из них 1 ребенок. В Сумской области в 1 очаге отравления дикорастущими грибами пострадал 1 взрослый человек.

В ЦОЗ напомнили, что употреблять грибы не рекомендовано беременным, кормящим грудью и пожилым людям. Также не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Признаки отравления грибами могут проявиться как через 30 минут после потребления, так и в течение нескольких дней. Основные симптомы отравления грибами:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций.

При наличии любого из приведенных симптомов необходимо немедленно вызвать врача.

Ранее в Центре общественного здоровья при Министерстве охраны здоровья Украины дали рекомендации, как избежать пищевых отравлений и кишечных инфекций во время войны.

Кроме того, врачи обнародовали перечень из пяти правил, который позволит уберечься от пищевых отравлений.