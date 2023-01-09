В декабре 2022 года золотовалютные резервы НБУ увеличились лишь на $539,6 млн (на 1,9%) – до $28,5 млрд. При этом от международных партнеров и займов поступило сразу $4,47 млрд.

Соответствующие данные приводятся в отчете НБУ.

В документе есть детализация по валютным поступлениям в резервы в декабре:

$2,030 млрд – от США (через трастовый фонд Мирового банка);

$598,7 млн – от Евросоюза;

$540,7 млн – от размещения валютных ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма);

$402,0 млн – от Мирового банка;

$367,8 млн – от правительства Канады;

$528,9 млн – от других международных кредиторов.

Возникает вопрос, на что ушла большая часть валютных поступлений.

В отчете Нацбанка дан следующий ответ: в течение декабря регулятор продал большие объёмы доллара на безналичном рынке, больше обычного - сразу $3,2 млрд. Крупные валютные продажи в НБУ объяснили значительными закупками энергоносителей, а также активизацией бюджетных расходов в конце года.

Напомним, в ноябре стало известно о решении НБУ упростить покупку валюты и перевод денег для волонтеров. И уже в декабре украинцы скупили максимальный объем валюты в 2022 году.

Вместе с этим НБУ разрешил военнослужащим-иностранцам перечислять за границу до 400 тысяч гривен.