Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил фамилии нардепов, которые могут лишиться мандатов на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады.

Об этом он написал в своем телеграм-канале в пятницу, 3 февраля.

"Много вопросов от журналистов, кто именно из ОПЗЖ потеряет мандаты. По многочисленным просьбам сообщаю некоторые детали:

Олег Волошин решил сложить полномочия, о чем он уже сообщил публично.

Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод тоже планируют сложить мандаты.

На сегодняшний день их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", - сообщил Арахамия.

Также ходят слухи, что мандаты могут сложить нардепы Вадим Столар и Игорь Абрамович, сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Источники "Страны" в Раде говорят, что пока заявлений на сложении мандата они не писали, но, не исключено, что, как минимум Столар, такое заявление напишет.

"На днях Столар просил руководство Рады разрешить ему командировку во Францию. По моим данным, ему в этом будет отказано", - сказал источник "Страны" в руководстве фракции "Слуга народа".

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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