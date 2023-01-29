Народный депутат Олег Волошин, ранее входивший во фракцию ОПЗЖ, написал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

"Олег Волошин из ОПЗЖ сложит мандат", - говорится в сообщении.

Скорее всего, мотивы этого решения такие же как у нардепов Натальи Королевской и Юрия Солода, которые написали заявление о сложении мандатов накануне.

Волошин уехал из Украины незадолго до вторжения и с тех пор не возвращался в страну.

На прошлой неделе прошла информация, что Волошина, также как и Королевскую, и Солода собираются лишить гражданства и затем, на этом основании, забрать мандат, если они не вернутся в Украину.

Также в Верховной Раде ходят слухи, что мандат намерен сложить ещё один бывший член фракции ОПЗЖ Вадим Столар, который в январе впервые с начала войны вернулся в Украину, после чего ему запретили выезд из страны.

Напомним, всем нардепам Указом президента Владимира Зеленского и постановлением Кабмина запрещён выезд за границу без служебной необходимости.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам и нардепам.