Народные депутаты, ранее входившие во фракцию ОПЗЖ, Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод написали заявления о сложении мандата.

Об этом сообщили источники "Страны".

"Страна" предполагала такое развитие событий ещё несколько дней назад.

Королевская и Солод с начала вторжения отсутствовали в Украине и на прошлой неделе прошел слух, что их хотят лишить гражданства, а затем и мандата, если они не вернуться в Киев.

И они, видимо, решили сейчас сыграть на опережение, сложив мандаты самостоятельно. При этом, судя по всему, они останутся за границей.

Также в Раде ходят слухи, что мандат намерен сложить ещё один бывший член фракции ОПЗЖ Вадим Столар, который в январе впервые с начала войны вернулся в Украину, после чего ему запретили выезд из страны.

Кроме того, сейчас всем нардепам Указом президента и постановлением Кабмина запрещён выезд за границу без служебной необходимости. И поэтому, не исключено, что будут и другие заявления о сложении мандата.

Ранее Кабинет министров Украины опубликовал постановление, в котором прописываются случаи, когда народным депутатам и чиновникам можно пересекать границу.