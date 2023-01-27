Командировка, приказ, дети, лечение или смерть. Пять исключений, по которым чиновники могут выехать за границу
Кабинет министров Украины опубликовал постановление, в котором прописываются случаи, когда народным депутатам и чиновникам можно пересекать границу.
Соответствующий документ размещен на сайте правительства.
Выезд за границу разрешен при следующих обстоятельствах:
- Служебная командировка.
- Посещение детей младше 18 лет – женщинам или одиноким отцам.
- Для лечения за границей – на основании письма Минздрава, согласованного с иностранной стороной. В этом случае также может выехать родственник первой степени родства для сопровождения.
- В случае смерти за границей родственника первой степени родства – на основании решения главы Госпогранслужбы.
- Военнослужащим – на основании решений, принятых Минобороны или другим органом власти.
Таким образом, перечень оснований для выезда гораздо шире, чем только служебная необходимость, как было прописано в Указе президента Владимира Зеленского и решении СНБО, на основании которых Кабмин и издал постановление.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем Владимир Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам и нардепам.
Также мы анализировали, как отразится запрет на выезд чиновников на остальных гражданах.
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