Нардепы и чиновники смогут выехать из Украины только по уважительным причинам. Иллюстративное фото: Госпогранслужба

Кабинет министров Украины опубликовал постановление, в котором прописываются случаи, когда народным депутатам и чиновникам можно пересекать границу.

Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Выезд за границу разрешен при следующих обстоятельствах:

  1. Служебная командировка.
  2. Посещение детей младше 18 лет – женщинам или одиноким отцам.
  3. Для лечения за границей – на основании письма Минздрава, согласованного с иностранной стороной. В этом случае также может выехать родственник первой степени родства для сопровождения.
  4. В случае смерти за границей родственника первой степени родства – на основании решения главы Госпогранслужбы.
  5. Военнослужащим – на основании решений, принятых Минобороны или другим органом власти.

Постановление Кабмина о запрете на выезд без уважительных причин за границу для госслужащих

Таким образом, перечень оснований для выезда гораздо шире, чем только служебная необходимость, как было прописано в Указе президента Владимира Зеленского и решении СНБО, на основании которых Кабмин и издал постановление.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем Владимир Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам и нардепам.

Также мы анализировали, как отразится запрет на выезд чиновников на остальных гражданах.

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