В Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу.

Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным "отцам семейства" возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны.

Выезд через "удачную" женитьбу практиковался и ранее. Но сейчас схему поставили на поток. В регионах появились предприимчивые посредники, которые за 2-3 тысячи долларов берутся подыскать варианты по фиктивному браку. При этом сами женщины получают намного меньше - 500-1000 долларов, и это в лучшем случае.

"Широкое распространение схема получила, в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое-пятеро малолетних детей", — рассказал нам представитель одной из юридических компаний, попросивший не называть его имени.

Правоохранители уже заявляют о разоблачении подобных схем в ряде регионов, но зачастую доказать фиктивность брака непросто.

"По законодательству мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей (которое в военное время поставили на паузу). Это позволяет ему беспрепятственно выезжать за границу в любое время, даже если "жена" и "дети" при этом остаются в Украине. Доказать же фиктивность брака крайне сложно", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Что касается перспектив по выезду для мужчины, состоящего в браке с женщиной-инвалидом, то с осени прошлого года процедура упростилась. В частности, сняты ограничения по количеству выездов, также "сопровождающему лицу" можно выезжать самостоятельно (то есть, без присутствия лица с инвалидностью).

Отметим, что новые схемы по выезду мужчин за границу набирают обороты по мере того, как прежние каналы становятся все более проблемными или вовсе закрываются. Скажем, схема выезда под видом студентов иностранных вузов фактически перекрыта еще с сентября.

Все еще широко применяется схема по выезду под видом волонтеров через программу "Шлях", но она становится все более рискованной, так как СБУ и прочие правоохранители ведут настоящую облаву на благотворительные фонды, которые за деньги оформляют людей "волонтерами" через "Шлях".

Схема же с "белым билетом" (снятие с военного учета по болезни) стала очень дорогой - до 10-15 тысяч долларов, при этом результат не гарантирован.

Разбирались, как работает схема "Фиктивный брак" и сколько она стоит.

Схема "Батя"

По словам адвоката Григория Алферова, есть несколько схем выезда через фиктивный брак — через женитьбу на многодетной женщине, воспитывающей троих и больше детей до 18 лет, или женщине с инвалидностью (в том числе, "легкой" третьей группы).

Такие схемы практиковались с начала войны, но особо массовыми не были, так как достаточно хлопотные. Нужно найти подходящую "невесту", договориться с ней о фиктивном браке, а, если мужчина уже женат, то предварительно еще и развестись.

Так как были другие рабочие схемы, в частности, по регистрации через систему "Шлях" или в качестве студента иностранного вуза, то основные потоки выезжающих мужчин шли именно через них. Но прежние каналы становятся все более проблемными, а то и вовсе закрываются. Более подробно вернемся к этой теме позже.

С закрытием прежних схем "вспомнили" о фиктивных браках. И главное — эту тему взяли в оборот посредники, что делает "женитьбу" более дорогой, но менее хлопотной, так как подбор кандидаток и переговоры с ними берут на себя "свахи".

В соцсетях уже появилась "реклама" посредников, которые за 2-3 тысячи долларов берутся организовать бракосочетание. На выбор обещают даже предоставить несколько "невест". Еще 500-1000 долларов придется заплатить будущей "супруге".

"Украинское законодательство позволяет мужчине, состоящему в браке с многодетной матерью, получить статус многодетного отца даже без усыновления детей, которое в военное время запрещено. Так как предполагается, что такой мужчина берет на себя содержание детей жены, он может получить удостоверение многодетного отца. Для этого ему нужно обратиться в органы социальной службы, предоставив свидетельства о рождении детей и о браке. Оснований для отказа в выдаче такого удостоверения у чиновников соцслужбы нет. Нет их у пограничников при выезде "многодетного отца" за пределы страны, тем более, что ни жена, ни дети, по законодательству, не должны сопровождать "главу семейства", — отмечает Кравец.

При этом, как говорит Алферов, посредников время от времени все же "накрывают" правоохранительные органы. К примеру, схемы прикрыли на Киевщине, Житомирской и Винницкой областях.

Так, на недавнем брифинге начальник отдела миграционной полиции ГУНП Житомирской области Максим Заярный рассказал, что в регионе разоблачили схему незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, которые вступали в фиктивные браки с матерями-одиночками.

"Нашим отделом была разоблачена преступная схема деятельности жителей Бердичева и Винницкой области, которые наладили схему оформления отцовства лиц мужского пола над тремя и более детьми, за что брали определенную плату", — рассказал Заярный.

По его словам, жительница Бердичева подыскивала матерей-одиночек, а житель Винницкой области — желающих на них "жениться".

Посредники ориентировались на малообеспеченных женщин, предлагая им по 500 долларов, а свои услуги оценивали в сумму от 3 тысяч долларов. Одним из клиентов "свах", в частности, стал житель Переяслава Киевской области, у которого уже был свой ребенок. Он фиктивно женился, но выехать за границу не успел. Правоохранители говорят об известных им еще 5-6 подобных случаях, схемой пользовались мужчины в возрасте 20-35 лет.

Впрочем, как говорит Кравец, доказать фиктивность брака не так легко.

Как отмечают юристы, согласно Семейному кодексу, заподозрить фиктивность брака можно, если нет "намерения создания семьи". Но это понятие очень оценочное, и итоговое решение - за судьей. В пользу фиктивности брака могут говорить, к примеру, наличие корыстной цели, имущественные выгоды, отдельное проживание, отсутствие совместного имущества, фактические семейные отношения с третьими лицами и пр. Но, чтобы получить доказательства, нужно время, тогда как новоявленные "отцы семейств" после заключения фиктивного брака стараются покинуть страну как можно быстрее.

"Кроме того, ситуация еще больше усложняется, если женщина не признает фиктивность брака", — говорит Кравец,

"Сопровождающий" для инвалида

Еще одна схема - оформление брака с женщиной-инвалидом. По законодательству, лицо, сопровождающее инвалида, может выезжать за границу и оставаться там до возвращения "подопечного".

В сентябре прошлого года Кабмин своим постановлением переписал правила выезда за границу людей с инвалидностью и лиц, которые их сопровождают. В частности, было снято ограничение по количеству выездов за границу.

Но главное- украинцам разрешили выезжать за границу самостоятельно, а не только в качестве сопровождающего для лица с инвалидностью.

Если сам инвалид находится за пределами страны, снованием для выезда является справка о пребывании лица с ограниченными возможностями на консульском учете и подтверждения родственных связей. Это может быть как свидетельство о браке, так и скажем, свидетельство опеки. Но, как говорит Кравец, оформить опекунство не так легко. Если человек не является родственником лица с инвалидностью, органы опеки относятся к таким претендентам на статус опекунов крайне настороженно. Поэтому проще оформить фиктивный брак.

По законодательству, вернуться в Украину лицо призывного возраста должно не позже, чем инвалид, которого оно сопровождало за границу.

Впрочем, такая схема - не массовая, так как в идеале нужно не просто заключить фиктивный брак, но еще и убедить инвалида стать беженцем.

Как работают другие схемы

Прежние схемы, которые работали в Украину с начала войны, то и дело становятся проблемными.

Мы уже писали о схеме "Студент", когда за 2-3 тысячи долларов посредники брались "оформить" вас на учебу в иностранный вуз. Но затем студентов заграничных университетов начали массово разворачивать на границе, даже если у них были все необходимые документы (справка из вуза, открепительный талон из военкомата и пр). Причем, под раздачу попали не только фиктивные, но и реальные студенты.

"Многих из вузов уже отчислили, родители потеряли немалые деньги", — говорит Алферов.

По словам Кравца, уже есть судебные решения, оспаривающие запрет на выезд для студентов. "Суды, в частности, Львовский окружной суд, указывают на превышение служебных полномочий пограничной службой. Если нашим клиентам, по делам которых суды вынесли решения, и теперь не удастся выехать, будем добиваться открытия уголовных дел", — отметил Кравец,

Впрочем, понятно, что схема "Студент" в обозримом будущем вряд ли массово заработает, тем более, что до новой вступительной кампании еще долго.

Не все так просто и со схемой через систему "Шлях". Напомним: в эту систему можно внесли водителей или волонтеров, что позволяет им выезжать за границу.

Некоторые компании, благотворительные и волонтерские организации построили на этом доходный бизнес, внося в систему данные мужчин призывного возраста (в основном, их представляли как волонтеров).

Но в последнее время, после того, как СМИ стали массово писать о схемах через "Шлях", правоохранители усилили контроль.

"Компания, к примеру, перевозчик, может лишиться лицензии, если ее поймают на неправомерном внесении данных в систему "Шлях", - говорит Кравец.

"Для правоохранителей довольно просто ловить организаторов схем через "Шлях" на "живца". Подсылают человека, который договаривается о том, чтоб оформить себе выезд и берут с поличным. Кроме того, есть уже статистка - у каких организаций более всего "невозвращенцев" среди тех, кого они подавали через программу "Шлях" для выезда за границу. Поэтому круг структур занятых в этом бизнесе сужается и работают они только через проверенных клиентов. И попасть в эту схему все труднее и дороже - от 5-6 и более тысяч долларов", - говорит источник в юридических кругах.

Кроме того, как говорит владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, "Шлях" часто сбоит, поэтому не всегда легко пересечь границу даже реальным водителям-дальнобойщикам.

Сложнее стало получить и "белый билет" (снятие с военного учета по болезни), так как, по словам нашего источника, усилился контроль. Претендентов на "белые билеты" нередко запускают по нескольким кругам повторных медосмотров. Из-за этого "белые билеты" заметно подорожали - сейчас за них просят уже до 10-15 тысяч долларов, тогда как в начале войны такса стартовала от 2-5 тысяч.

То есть, схемы по-прежнему есть, но стали более проблемными и дорогими.

Поэтому посредники, которые не могут обеспечить выезд по уже раскрученным схемам, ищут новые варианты, как, к примеру, тот же фиктивный брак.