После того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально.

Об этом сообщили "Стране" сразу несколько предпринимателей.

"После нового года мы объявили набор водителей в штат. Столкнулись с тем, что часть тех, кто откликнулся говорят - официально устраиваться не хотим, чтоб не получать повесток потом. Говорят, что могут работать только неофициально", - сказал руководитель одного из предприятий.

Напомним, в Минцифры заявили, что украинцам не будут рассылать повестки через "Дию".

Также мы писали, в Минреинтеграции сообщили, что военнообязанные переселенцы должны стать на воинский учет в течение 7 дней после переезда.

Ранее в ВСУ рассказали, что раздача повесток происходит в общественных местах, потому что вручать повестки по домашним адресам малоэффективно – люди не открывают двери.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .