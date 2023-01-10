Повестки в Украине могут вручать где угодно, так как закон не регламентирует место их вручения.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"О повестках. Законодательством чётко не регламентируется место, где должна быть вручена повестка. Её могут вручить в любом месте. Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должны быть указаны дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Напомним, в Минцифры заявили, что украинцам не будут рассылать повестки через "Дию".

В Минсоцполитики заявили, что переселенцам призывного возраста тоже будут вручать повестки.

В МВД ранее пообещали, что украинцам не будут выдавать повестки на блокпостах.

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