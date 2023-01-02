В Тернопольской области будут вручать повестки нарушителям, которые будут запускать пиротехнику во время новогодних и рождественских праздников.

Об этом сообщил в Facebook глава Бережанской общины Ростислав Бортник.

По его словам, в обществе уже создали группы наблюдения из числа терробороны, полиции и представителей военкомата. Они будут следить за соблюдением порядка и будут патрулировать территорию.

"Хочешь запускать салюты? Мы поможем тебе и дадим повестку в ВСУ! Даже если ты девушка или пенсионер. Да и еще квитанцию на уплату солидного штрафа, величина которого равна величине зарплаты военных! Для особо храбрых, на всей территории нашей общины и Украины в целом, салюты и фейерверки разрешено запускать только нашим защитникам и ПВО", – обратился к жителям общины Ростислав Бортник.

Ранее мы писали, что за два дня новогодних праздников в полицию поступили 19 сообщений о запуске фейерверков в Киеве.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве задержали запустившего салют, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.