В ночь на 1 января 2023 года войска РФ нанесли по столице удар, зафиксировано два случая падения обломков ракеты. В Шевченковском районе поврежден автомобиль, в Днепровском падение обломков разрушений не повлекло. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Также он рассказал о других событиях новогодней ночи.

Так, в Подольском районе города, несмотря на неоднократные предупреждения правоохранительных органов, нашлись люди, которым захотелось запустить фейерверк. По информации полиции, один такой местный житель пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения. Запускавшего салют мужчину задержали. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ночью город кроме полиции патрулировала также "Муниципальная охрана" столицы. На посуточном дежурстве находились 149 ее работников. 17 мобильных групп быстрого реагирования осуществляли патрулирование по городу, из них 15 экипажей патрулировали именно в новогоднюю ночь.

Минувшей ночью "Муниципальная охрана" Киева обнаружила 116 нарушителей комендантского часа. У них проверили документы, один из нарушителей был передан Нацполиции.

Также 12 спасателей КАРС "Киевская служба спасения" принимали участие в ликвидации последствий обстрелов столицы. Всего за сутки спасатели отработали восемь выездов.

По данным Генштаба, в новогоднюю ночь Россия била по инфраструктуре восьми областей и запустила 13 "Шахедов". Взрывы прогремели и в Киеве, где работало ПВО.

Как писала "Страна", в новогоднюю ночь украинские ПВО продемонстрировали огромную скорострельность из передвижных норвежских ракетных комплексов NASAMS.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия 31 декабря выпустила по Украине более 20 крылатых ракет. Украинские силы ПВО уничтожили 12 из них.